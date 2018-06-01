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關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
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侯友宜喻韓國瑜菜頭 可為高雄消火去毒

發稿時間：2018/06/01 15:21

最新更新：2018/06/01 16:07

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國民黨新北市長參選人侯友宜（前中）與高雄市長參選人韓國瑜（前左2）1日合體造勢，到高雄市國民市場促銷滯銷的香蕉幫助蕉農，也訪視市場內攤商。中央社記者陳朝福攝 107年6月1日國民黨新北市長參選人侯友宜（前中）與高雄市長參選人韓國瑜（前左2）1日合體造勢，到高雄市國民市場促銷滯銷的香蕉幫助蕉農，也訪視市場內攤商。中央社記者陳朝福攝 107年6月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天與高雄市長參選人韓國瑜聯合造勢，在高雄市國民市場促銷香蕉幫助蕉農；侯友宜並以菜商致贈的菜頭來比喻韓國瑜，可為高雄消火去毒。

年底選戰逐步升溫，國民黨在高雄推出「雙雄合體、南北雙贏」造勢活動，上午首站由侯友宜與韓國瑜聯手在國民市場促銷香蕉，也訪視市場內攤商，「刑警與菜販」的組合吸引支持者湧入並爭相握手，現場擠得水洩不通、寸步難行。

侯友宜表示，自己是南部孩子到北部打拚，受到很大的照顧，而韓國瑜從北部到南部打拚，有南部人喜歡的在地「氣口」（台語）特質，有情有義又樸實。

韓國瑜曾任台北農產運銷公司總經理，侯友宜說，經營管理人就是「賣菜頭家」，簡稱「菜頭」，就像菜商致贈象徵好彩頭的菜頭，多汁多纖維質，又可消火去毒，希望高雄鄉親支持相挺韓國瑜，以菜頭的精神為高雄打拚，可為高雄消火去毒。

韓國瑜帶領侯友宜訪視市場內攤商拜票，業者與買菜民眾都爭相握手和要求合影。侯友宜與韓國瑜隨後前往高雄關帝廟上香參拜，並在附近的虱目魚店和支持者一起享用魯肉飯，以及舉辦高雄在地鄉親見面會。（編輯：陳政偉/孫承武）1070601

國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）與高雄市長參選人韓國瑜（前左2）1日合體造勢，除前往高雄武廟上香參拜，並在武廟市場虱目魚店和支持者共享魯肉飯。中央社記者陳朝福攝 107年6月1日國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）與高雄市長參選人韓國瑜（前左2）1日合體造勢，除前往高雄武廟上香參拜，並在武廟市場虱目魚店和支持者共享魯肉飯。中央社記者陳朝福攝 107年6月1日
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