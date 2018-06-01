新北人行道氣根影響行走 移植10棵存活良好

新北市府捷運工程局移植安坑輕軌工程路樹，遭市議員陳世榮質疑移植不當導致樹木受損，市府農業局綠美化環境景觀處長林芳良表示，10棵榕樹移植竣工查驗，存活狀況良好。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府捷運局移植安坑輕軌工程路樹，遭市議員陳世榮質疑移植不當，樹木受損。市府今天表示，5月25日新店區公所於廣興公園查驗10棵榕樹移植狀況，存活狀況良好。



新北市議員陳世榮今天在市議會總質詢時，提出新北市新店區安和路有10棵人行道路樹，移植到廣興河濱公園，質疑樹木根部沒有土球保護，出現撕裂傷。



陳世榮也質疑移植過程是否有依照樹木保護條例，提出移植計畫書。施工單位沒有依規定，在移植前先逐步斷根，而是在現場斷根，明顯違法擅自移樹。



市府捷運局長趙紹廉表示，移植榕樹到廣興河濱公園作業，是配合新店區公所今年3月接受人民陳情會勘，因安和路二段人行道榕樹氣根影響通行。



趙紹廉坦承，確實在移植計畫書送審尚未核定前就移植，「這是不對的」。捷運局考量春假期間移植對交通衝擊影響較小，所以才在4月8日移植。過程有修剪，並對樹皮受損部分塗抹藥劑。對外界批評，捷運局虛心受教並檢討改進。



市府農業局綠美化環境景觀處長林芳良表示，移植時，尚未收到新北市捷運局的移植計畫書，已經依照「新北市樹木保護自治條例」處罰新台幣3000元。



林芳良說，移植的樹木是正榕，有在現場要求移植廠商工人於樹木修剪處立即上藥、塗抹發根劑及補充水分。10棵榕樹移植竣工查驗，存活狀況良好。（編輯：梁君棣）1070601