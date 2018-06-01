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雲林情侶家暴逐年增 究因愛情來得太快

發稿時間：2018/06/01 15:49

最新更新：2018/06/01 16:48

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雲林縣政府1日「防治家庭暴力20週年雲林縣論壇」，縣府社會處副處長陳怡君（左3）指出，近年縣內情侶家暴案件有逐年增加趨勢，究其原因之一，現代人「愛情來得太快」，還未瞭解彼此個性就親密交往，不易察覺人格異常特質。中央社記者葉子綱攝　107年6月1日雲林縣政府1日「防治家庭暴力20週年雲林縣論壇」，縣府社會處副處長陳怡君（左3）指出，近年縣內情侶家暴案件有逐年增加趨勢，究其原因之一，現代人「愛情來得太快」，還未瞭解彼此個性就親密交往，不易察覺人格異常特質。中央社記者葉子綱攝　107年6月1日

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）雲林縣政府今天指出，近年縣內情侶家暴案件有逐年增加趨勢，究其原因之一，現代人「愛情來得太快」，男女還未瞭解彼此個性就親密交往，不易察覺人格異常特質。

雲林縣政府舉辦「防治家庭暴力20週年雲林縣論壇」，邀請政府機關、學者專家、民間團體等參與，透過公共論壇，彙集各方意見，提供家暴防治參考。

雲林縣政府社會處統計，雲林縣近3年來家暴案件每年高達4000件以上通報數，去年4168件，平均每天有11.4件，全國排名第八，六都之外僅次於彰化縣，其中加害人中男性占9成8。

社會處副處長陳怡君指出，雲林的情侶家暴案件也有逐年增加現象，去年通報334件，究其原因之一，現代人「愛情來得太快」，男女還未瞭解彼此個性就親密交往，不易察覺人格異常特質。

陳怡君表示，家暴加害者可能出現的人格特質，例如：易怒、猜忌心重、有控制與支配性格、個性衝動、自卑、情緒容易低潮、挫折容忍度低等，細心觀察就能發現，男女交往要先瞭解彼此，是保護自己的第一步。（編輯：施燕飛）1070601

雲林縣政府1日舉辦「防治家庭暴力20週年雲林縣論壇」，邀請政府機關、學者專家、民間團體等參與，透過公共論壇，彙集各方意見，提供家暴防治參考。中央社記者葉子綱攝　107年6月1日雲林縣政府1日舉辦「防治家庭暴力20週年雲林縣論壇」，邀請政府機關、學者專家、民間團體等參與，透過公共論壇，彙集各方意見，提供家暴防治參考。中央社記者葉子綱攝　107年6月1日
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