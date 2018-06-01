網傳吃荔枝酒測會超標 中市議員實測駁斥

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市屯區盛產荔枝，近來網傳吃荔枝後酒測會超標，台中市議員蘇柏興今天要求副市長林依瑩等人在議事堂上吃荔枝後再酒測，結果酒測沒有酒精反應，他要求警方駁斥謠言。



台中市屯區是荔枝盛產地，當地選出的市議員蘇柏興今天在市議會警消環衛業務質詢中表示，市長林佳龍執政這幾年荔枝產量減少，價格又不好，最近網路又傳出「吃荔枝酒測高」的消息，擔心荔枝銷路受影響。



蘇柏興當場分送荔枝給備詢市府官員，要求林依瑩及臺中市政府警察局警察局長楊源明等人在議事堂上吃幾顆荔枝，再由警察局人員用酒測器當場酒測，結果都顯示無酒精反應。



蘇柏興指出，台中很多農民種荔枝，這幾年荔枝椿象問題嚴重，影響產量，農民很擔憂，市府應該加強促銷「楊貴妃的最愛」。本草綱目記載，荔枝可以美容養顏、促進血液循環、補氣安神，從未有吃荔枝酒測值會變高的記載。



楊源明表示，荔枝糖分高，接觸空氣後容易發酵，可能產生微量酒精反應，但不是每個人吃完荔枝後的反應都一樣，所產生的酒精濃度反應也不一樣，但如產生微量酒精，其實很快就會消除；民眾吃完荔枝若遇到酒測，建議可先漱口，或是吃完15分鐘後再接受測試，就不會有反應，民眾可以安心吃荔枝。



由於屯區荔枝下週就要大量上市，蘇柏興認為，吃荔枝酒測高的傳言將嚴重傷害農民，台中市警方應該加強宣導，駁斥這種謠言。（編輯：施燕飛）1070601