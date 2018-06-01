/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

苗縣國術錦標賽 各路武林高手較高下

發稿時間：2018/06/01 17:14

最新更新：2018/06/01 17:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣107年縣長盃國術錦標賽今天登場，吸引400餘名武林高手切磋武藝，賽事同時將選拔全民運動會代表隊選手，為苗栗縣出征爭取榮譽。

由苗栗縣體育會辦理的107年縣長盃國術錦標賽，今天在頭份國小登場，來自43所國中小、高中學校及大專、社會人士共400餘人同場競技，競賽指定項目分為各齡團練及單練組五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳4種套路，傳統武術項目則有拳術、兵器，分為單練、對練、團練3組。

競賽計分除動作規格外，包括運氣、手眼身法步之協調、精神氣勢、熟練程度及禮節、服裝都納入評分之中，這場賽事也為9月底登場的全民運動會，選拔苗栗縣代表隊選手。

開幕式中邀請縣內培訓的武術好手表演，從八卦單刀、降妖伏魔棍，到洪家蝴蝶掌、周家橫頭凳等各式套路，動作熟練精準，展現各門派武藝特色，宛如一場武林大會。

賽事審判長、苗栗縣體育會國術委員會主委賴昌秀表示，國術是優良的傳統文化，縣府推動武術教育，創立全國唯一的福興武術國民中小學，並積極掊育武術教育種子，近年來在全國國術、武術比賽中屢創佳績。

他指出，習武除了強身、防身，更著重涵養心性品格、弘揚武德及尊師重道，歡迎學子加入練武、習武行列。（編輯：李亨山）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP