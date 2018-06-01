苗縣國術錦標賽 各路武林高手較高下

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣107年縣長盃國術錦標賽今天登場，吸引400餘名武林高手切磋武藝，賽事同時將選拔全民運動會代表隊選手，為苗栗縣出征爭取榮譽。



由苗栗縣體育會辦理的107年縣長盃國術錦標賽，今天在頭份國小登場，來自43所國中小、高中學校及大專、社會人士共400餘人同場競技，競賽指定項目分為各齡團練及單練組五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳4種套路，傳統武術項目則有拳術、兵器，分為單練、對練、團練3組。



競賽計分除動作規格外，包括運氣、手眼身法步之協調、精神氣勢、熟練程度及禮節、服裝都納入評分之中，這場賽事也為9月底登場的全民運動會，選拔苗栗縣代表隊選手。



開幕式中邀請縣內培訓的武術好手表演，從八卦單刀、降妖伏魔棍，到洪家蝴蝶掌、周家橫頭凳等各式套路，動作熟練精準，展現各門派武藝特色，宛如一場武林大會。



賽事審判長、苗栗縣體育會國術委員會主委賴昌秀表示，國術是優良的傳統文化，縣府推動武術教育，創立全國唯一的福興武術國民中小學，並積極掊育武術教育種子，近年來在全國國術、武術比賽中屢創佳績。



他指出，習武除了強身、防身，更著重涵養心性品格、弘揚武德及尊師重道，歡迎學子加入練武、習武行列。（編輯：李亨山）1070601