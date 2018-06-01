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桃園創意龍舟賽 海陸空端午登場

發稿時間：2018/06/01 17:25

最新更新：2018/06/01 17:25

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（中央社記者邱俊欽桃園1日電）桃園市舉辦的2018端午龍舟賽6月9日、10日在竹圍漁港登場，藉由海上龍舟賽、陸上龍舟與空中龍舟風箏競賽，打造不一樣的海陸空民俗嘉年華。

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，「2018大園慶端午，海陸空龍舟爭霸賽」將在竹圍漁港娛樂漁業漁船碼頭舉行，今年將打造「水上划、陸上跑、空中飛」的氛圍，同時結合多項端午節體驗活動，讓端午佳節更有嘉年華的色彩。

觀光旅遊局表示，今年的市長盃海上龍舟，共有42隊報名參賽爭奪冠軍榮耀，由於舉辦海上龍舟賽已有多年的傳統，從開放報名後，在一週內招募包括男子組、女子組、公開混合組等隊伍參加，今年也邀請有「熱血主播」之稱的主持人徐展元到場，負責播報精彩賽事內容。

陸上龍舟賽則有別於海上龍舟，除了龍舟改在陸地比賽外，同隊選手們必須單腳踩於裝有輪子的龍舟上，另外一腳靠著反作用力，蹬地前進，同樣以抵達終點站的先後，分出高下。

另外，為了方便更多民眾前往觀賞今年端午活動，桃園大眾捷運公司也安排從機場捷運A11站搭乘免費接駁車到活動現場的服務，接駁時間從每天上午9時至中午12時，下午1時至5時。相關活動可上桃園市觀光導覽網，或加入「愛ㄑ桃」臉書（Facebook）粉絲團查詢。（編輯：梁君棣）1070601

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