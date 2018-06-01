吾爾開希擬捐劉曉波雕像 北市府：無預設立場

定居台灣的中國民運人士吾爾開希1日宣布募款鑄造已故諾貝爾獎得主劉曉波的雕像，預計於7月13日劉曉波逝世週年時，在台北市府前廣場公園落成。（翻攝自吾爾開希直播影音）中央社記者繆宗翰傳真 107年6月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）中國民運人士吾爾開希今天宣布，將募款鑄造已故諾貝爾得主劉曉波雕像，在台北市府前廣場落成。台北市政府發言人劉奕霆表示，市府沒有預設立場，依申請流程進行。



吾爾開希今天召開記者會，表示劉曉波的雕像將採民間方式向北市府捐贈方式設立於北市府前廣場，預計7月13日劉曉波逝世週年時，在府前廣場公園落成，而在接洽過程中，北市府方面欣然接受、高度認同。



不過，台北市政府發言人劉奕霆表示，吾爾開希確實有跟北市府接洽，北市府僅告知相關申請流程，後續交由局處進行審核。



台北市公園處長黃立遠告訴中央社記者，吾爾開希曾詢問如何申請設立雕像，當時僅告知詳細申請流程，以公共藝術方式捐贈，須先經台北市公共藝術審議會審議，通過後公園處內部再審查。



黃立遠說，通過公共藝術審議會審議後，公園處會就雕塑是否符合公園管理需要、符合社會公益等進行審查，他舉例，如雕塑放置位置本規劃作為涼亭、椅子等供民眾休憩之用，會審查兩者是否相牴觸。



此外，黃立遠說，也會與當地里民溝通，將民意列為參考，他表示，像是建成圓環雕塑，即通過公共藝術審議會審議後，公園處再與當地里民溝通，並作最後決定。



台北市文化局副局長田瑋表示，任何人要捐贈公共藝術，就是按照程序走，研擬公共藝術接受捐贈計畫書送文化局提報給公共藝術審議委員會審議。



公共藝術作業要點第3點指出，公共藝術指設置於戶外或室內之公共空間，可供不特定多數人觀賞之繪畫、書法、攝影、雕塑、工藝等技法製作之平面或立體藝術品、紀念碑柱、水景、戶外家具、垂吊造型、裝置藝術及其他利用各種技法、媒材製作之藝術創作。（編輯：李亨山）1070601