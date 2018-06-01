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議員質疑濫用推廣費 吳音寧：符合規定

發稿時間：2018/06/01 18:00

最新更新：2018/06/01 18:00

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北農產公司總經理吳音寧以業務推廣費補助產地相關活動，但台北市議員陳重文發現僅獨厚彰化縣溪州鄉，要求相關單位查核。吳音寧說，推廣費使用符合規定，願意接受監督。

台北市議會今天召開市政總質詢，市長柯文哲率領各部會首長列席，國民黨籍市議員陳重文質詢時說，吳音寧自去年上任後，分別補助溪州鄉兩次活動，共新台幣22萬元，今年度又贈送摸彩禮品給溪州鄉公所。

陳重文表示，吳音寧是在濫用業務推廣費，且獨厚溪州鄉，而推廣費的送禮名單僅以「貴賓」標列根本規避查核，還涉嫌替政黨綁樁，要求北農監察人、市場處查核。

吳音寧答詢時說，使用推廣費合情合理，且不是要綁樁買票，因北農需和各縣市產地保持聯繫，且公司也會審核推廣費。

吳音寧表示，推廣費明細上的「貴賓」不是單指一個人，像參訪農民團體，甚至議員都算；她重申，使用業務推廣費符合公司規定，且一定會提供相關資料並接受監督。

北農監察人答詢時指出，將聯繫會計師和市場處提供資料，並盡快查核，事後將呈報董事會，並送給市場處參考。

陳重文質詢時要求兼任北農董事長的副市長陳景峻表態。陳景峻說，市場處和吳音寧都提及使用推廣費合乎程序，可能和議員認知不太一樣，會重新擬定推廣費使用程序，且北農和農民團體互贈禮品，似乎還好。

北農發新聞稿指出，業務推廣費適用範圍主要是跟和北農有業務相關的17個縣市產地，而針對蔬果供應產地之一的溪州鄉，共贊助黑泥季等兩次農業活動22萬元，以及今年鄉公所活動。（編輯：李亨山）1070601

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