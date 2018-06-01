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環保稽查人力吃緊 中市府持續向中央爭取

發稿時間：2018/06/01 19:11

最新更新：2018/06/01 19:11

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市環境污染陳情案件每年增加約20%，但稽查人力有限，為強化稽查能量，環保局長白智榮今天表示，將持續向環保署爭取增加人力，並選拔清潔隊員輔助稽查工作。

台中市議會今天舉行警消環衛業務質詢，市議員張芬郁表示，台中市環保稽查員含委外人力僅139人，是6都倒數第2名；以105年、106年污染源稽查次數各為15萬多次及8萬多次，而光是今年4月就有近5000次的稽查，稽查人力相當吃緊。

白智榮表示，稽查人員為環境污染把關第一線，而台中環境污染陳情案件每年約增加20%，需要更多稽查人力處理，市府將持續向環保署爭取人力；此外，這幾年台中清潔隊員逐年增加300人，市府並從中選拔有服務熱忱的人力輔助稽查工作。

市議員江肇國則關心台中去年老舊柴油車的汰換達成率；建議強制老舊車輛加速汰舊換新，環保局應加速落實在預算編列、限制柴油車進出、加強路邊攔查。

白智榮表示，市府透過獎勵補助、污染管制等方式，希望減少老舊柴油車造成的污染。獎勵補助方面，市府這2年已爭取環保署新台幣5.7億元補助汰換老舊柴油車，105年已汰換4000多輛，為全國最多，106年淘汰約1006輛，為全國第2多，僅次於高雄市。由於已淘汰許多老舊柴油車，致去年剩下的數量也相對減少，市府將持續加強宣導，加速汰換，改善空氣品質。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070601

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