高雄市長選戰增溫 藍綠參選人各出其招

國民黨新北市長參選人侯友宜（前右2）與高雄市長參選人韓國瑜（前左2）1日合體造勢，除前往高雄武廟上香參拜，並在武廟市場虱目魚店和支持者共享魯肉飯。中央社記者陳朝福攝 107年6月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）國民黨提名的新北市長參選人侯友宜與同黨高雄市長參選人韓國瑜今天聯合在高雄造勢；民進黨提名的高雄市長參選人陳其邁則參加母校雄中的畢業典禮及中油72週年慶活動。



年底高雄市長選戰，民進黨提名立委陳其邁參選，希望延續綠色執政香火，國民黨則寄望韓國瑜提振藍營士氣，讓高雄「藍天再現」。



侯友宜、韓國瑜上午聯袂現身高市國民市場掃街，受到民眾熱烈歡迎；近來部分水果滯銷造成水果價格慘跌，兩人當場吃香蕉力挺蕉農，為果農請命。



侯友宜及韓國瑜隨後到高雄關帝廟參拜，中午與高雄鄉親一起吃魯肉飯後，下午轉往高雄香蕉碼頭餐廳聯合造勢，支持者擠爆現場，場面熱烈。



陳其邁上午回母校雄中參加畢業典禮，期勉學弟勿忘雄中精神，勇於追夢，實現理想；他也出席中油72週年慶活動，他致詞說，中油是石化產業的先行者，時代轉變、科技進步，期盼中油轉型升級，成為高雄循環經濟、綠能產業的領頭羊。



陳其邁表示，他希望中油企業總部南遷高雄，同時將研發人才、工作機會帶到高雄；五輕廠遷廠後原址大片土地也可規劃為高雄新門戶。



面對「侯韓合體」造勢掀起的旋風，高市代理市長許立明表示，市府歡迎所有參選人到高雄造勢，也尊重他們的造勢手法。（編輯：施燕飛）1070601



