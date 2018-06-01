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新北民代質疑八里污水廠涉偷排 籲把關

發稿時間：2018/06/01 20:03

最新更新：2018/06/01 21:42

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新北市議員鄭戴麗香（左）1日與多名八里區里長，前往八里污水處理廠會勘，質疑廠商未依正常程序涉偷排污水，要求嚴格稽查管制。（鄭戴麗香提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年6月1日新北市議員鄭戴麗香（左）1日與多名八里區里長，前往八里污水處理廠會勘，質疑廠商未依正常程序涉偷排污水，要求嚴格稽查管制。（鄭戴麗香提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年6月1日

（中央社記者黃旭昇、陳妍君新北1日電）新北市民代與里長今天會勘八里污水處理廠放流水排放狀況，質疑廠商涉偷排污水，要求不得排放未經處理的廢污水。新北市府環保局表示，採嚴格稽查管制，定期檢測水質。

新北市議員鄭戴麗香與八里區9名里長，今天前往八里污水處理廠會勘，瞭解廠區機具損壞情形，並質疑操作廠商未依正常程序涉偷排污水。

鄭戴麗香接受中央社記者訪問時表示，八里污水處理水廠的初沉池刮泥機共32台刮泥機，有27台損壞無法使用。

新北市議員鄭戴麗香與多名八里區里長，1日前往八里污水處理廠會勘，發現32台初沉池刮泥機中，有27台損壞無法使用。（鄭戴麗香提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年6月1日新北市議員鄭戴麗香與多名八里區里長，1日前往八里污水處理廠會勘，發現32台初沉池刮泥機中，有27台損壞無法使用。（鄭戴麗香提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年6月1日

她說，八里區頂罟里長在外海釣魚時，在放流管附近拍到疑似排泄物在大海漂浮，懷疑廠商未依程序操作涉偷排污水。

鄭戴麗香表示，新北市府今年編列新台幣6億4800萬元污水處理經費，加上積極推動家用污水接管工程，最後結果卻是將污水直接排到外海污染環境，情何以堪。

鄭戴麗香說，除了龍源里長林俊德今天沒有到，其他八里區所有里長都參與會勘，現場臭味難聞。機具明顯損壞嚴重，承包廠商還說有正常處理，如果真無能力操作，乾脆廢掉污水處理廠。若八里污水處理廠未做好把關，不僅污染海洋，也威脅居民健康。

新北市府環保局表示，不定期針對污水廠異常情形或民眾陳情稽查採樣，民國106年至今共處分7次，裁處新台幣1360萬餘元罰鍰。近日也前往稽查，要等檢測報告才知道結果。

台北市政府工務局衛生下水道工程處受行政院委託，代管八里污水處理廠。衛工處副處長陳宏銘表示，新北市議員與里長今天會勘時，他也有出席，里長拿出的照片裡，出現綠色、紅色的東西，「就我們讀環工的經驗來講，污水經過處理後排放，不會出現這些顏色」。

陳宏銘說，污水處理廠放流水經過很多道處理，一定是黑色或灰色的，不會有彩色的東西，這些東西可能是從別的地方漂流過來的；他今天到現場看，也沒有看到彩色的東西，「所以是誤會一場啦」。

新北市府環保局呼籲民眾，若發現污染情形，應盡速通報1999市政服務專線，稽查員將立即前往查處。（編輯：李亨山）1070601

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