澎湖陸配參觀法院 關心家暴與家事法問題

澎湖地方法院、陸委會與海基會1日首度聯合舉辦澎湖大陸籍配偶「逗陣繞法院」聯誼活動，30餘位陸配團體幹部參訪法院，並到大法庭參觀國民參與刑事審判制度，實際瞭解審判過程。（澎湖地院提供）中央社 107年6月1日

（中央社澎湖縣1日電）澎湖地方法院、陸委會與海基會今天首度聯合舉辦澎湖大陸籍配偶「逗陣繞法院」聯誼活動，有30餘位陸配團體幹部參觀法院，而大家最關心的是「家暴與家事相關法律問題」。



澎湖縣政府社會處統計指出，目前澎湖的陸籍配偶人數約有600多人。



今天「逗陣繞法院」活動有30多名陸配參加。澎湖地方法院院長李淑惠親自歡迎，除了簡報法院外，還和陸配們一起參觀候審室、調解室、家暴暨家事服務等中心，並到大法庭參觀司法院推出的國民參與刑事審判制度，實際瞭解審判過程。



海基會副秘書長管安露與陸委會法政處長蔡志儒都指出，目前陸籍配偶最常遇見的問題，以婚姻、家庭、定居、財產繼承和親子監護等居多。



澎湖地院今天還安排法官倪霈棻講述陸配最關心的「家暴與家事相關法律問題」，台下聽得津津有味，亦頻作筆記。倪霈棻表示，希望日後若發生問題時，大家都能知道如何尋求法院協助與解決問題。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070601