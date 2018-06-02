/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

詐騙陸女以銀聯卡取款 警逮8年級車手

發稿時間：2018/06/02 11:43

最新更新：2018/06/02 11:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮警方破獲以8年級生為車手的詐騙集團，嫌犯假冒檢警身分，詐騙陸籍女子396萬人民幣並，透過銀聯卡在台取款。檢警日前循線將6名擔任車手的嫌犯查緝到案法辦。

為方便中國大陸來台旅客，持銀聯卡就可在台ATM提款機提領新台幣。陸籍章姓女子在106年9月遭假冒檢警的詐騙集團以查案為幌子，要求匯款396萬人民幣至指定帳戶監管，遭騙款項大多透過在台車手提領一空。

花蓮縣警察局刑警大隊會同刑事局偵四大隊偵三隊合組專案調查發現，有不少中國大陸人士受騙，且詐騙集團分工縝密，吸收年輕成員擔任車手，由26歲的林姓首腦指揮調度，20歲賴姓嫌犯專門負責開車接送車手取款。

警方透過大數據進行關聯性分析，抽絲剝繭過濾數百筆影像，發現車手多在嘉義、雲林、南投等地取款，鎖定特定對象後，報請南投地檢署指揮偵辦。連日來在台中、南投逮捕林姓、賴姓，以及王姓、吳姓、李姓、藍姓等多為8年級生的嫌犯。

花蓮縣警察局長李西河表示，到案嫌犯因謀職或打工受高薪誘惑擔任詐騙集團車手。組織犯罪防制條例去年修法後也適用在詐騙集團上，過去詐騙刑期不長，還能易科罰金，但修法後刑責加重，外加強制工作3年。

李西河說，年輕學子在謀職或打工時，對於內容簡單卻有豐厚報酬的工作應更加謹慎，以免落入求職陷阱而成為人頭戶，或是被吸收成為犯罪集團成員，除面對刑責外，更賠上前途。（編輯：陳政偉/孫承武）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP