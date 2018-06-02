台中花博后里森林園區 2展館完工

台中世界花博各場館正積極興建中，台中市建設局2日表示，后里森林園區採用綠建材打造森林花園，遊客中心彎曲型的屋頂連結森林與中央廣場，移除牆壁及構架系統，利用空間穿透、引入綠意，使建物與森林融合為一，將於9月試營運。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年6月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中世界花博各場館正積極興建中，台中市建設局今天表示，其中后里森林園區採用綠建材打造森林花園，園區內的發現館及遊客中心已完工，將於9月試營運。



台中世界花博將於11月3日開幕，分別在后里、外埔及豐原設置3大展區，建設局指出，其中的后里森林園區，以尊重自然環境工法，現地樹木保留共生，並採用可回收再利用的綠建材，打造一座能穿梭樹林、悠遊自在的森林花園。



后里森林園區的發現館及遊客中心，建設局表示，發現館與現地樟樹、楓香樹等原生樹種共生，以盡量不砍樹、不移樹，透過「閃避代替移植」的方式，設計綠活中庭，讓展館坐落於樹林中。



園區配合既有樹位空間使綠意穿透，結合仿生態氣流的通風樹塔，提供有機、自然的展場動線，讓遊客體驗充滿綠意的空間。



至於遊客中心，建設局指出，彎曲型的屋頂連結森林與中央廣場，移除牆壁及構架系統，利用空間穿透、引入綠意，使建物與森林融合為一，創造通透的建築環境；並選用可回收再利用的建材施作、以模組式構架系統廠製完後現場組裝，減少施工造成的環境破壞。



建設局表示，花博盛會將於9月試營運，工程團隊在注重工程品質下加速進程，監造單位也辦理相關工程抽查作業，確保結構強度及施工安全，未來結合園區周邊景觀及自行車動線，將展現台中花園城市之美。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070602