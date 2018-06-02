/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

台中花博后里森林園區 2展館完工

發稿時間：2018/06/02 12:55

最新更新：2018/06/02 14:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中世界花博各場館正積極興建中，台中市建設局2日表示，后里森林園區採用綠建材打造森林花園，遊客中心彎曲型的屋頂連結森林與中央廣場，移除牆壁及構架系統，利用空間穿透、引入綠意，使建物與森林融合為一，將於9月試營運。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年6月2日台中世界花博各場館正積極興建中，台中市建設局2日表示，后里森林園區採用綠建材打造森林花園，遊客中心彎曲型的屋頂連結森林與中央廣場，移除牆壁及構架系統，利用空間穿透、引入綠意，使建物與森林融合為一，將於9月試營運。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年6月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中世界花博各場館正積極興建中，台中市建設局今天表示，其中后里森林園區採用綠建材打造森林花園，園區內的發現館及遊客中心已完工，將於9月試營運。

台中世界花博將於11月3日開幕，分別在后里、外埔及豐原設置3大展區，建設局指出，其中的后里森林園區，以尊重自然環境工法，現地樹木保留共生，並採用可回收再利用的綠建材，打造一座能穿梭樹林、悠遊自在的森林花園。

后里森林園區的發現館及遊客中心，建設局表示，發現館與現地樟樹、楓香樹等原生樹種共生，以盡量不砍樹、不移樹，透過「閃避代替移植」的方式，設計綠活中庭，讓展館坐落於樹林中。

園區配合既有樹位空間使綠意穿透，結合仿生態氣流的通風樹塔，提供有機、自然的展場動線，讓遊客體驗充滿綠意的空間。

至於遊客中心，建設局指出，彎曲型的屋頂連結森林與中央廣場，移除牆壁及構架系統，利用空間穿透、引入綠意，使建物與森林融合為一，創造通透的建築環境；並選用可回收再利用的建材施作、以模組式構架系統廠製完後現場組裝，減少施工造成的環境破壞。

建設局表示，花博盛會將於9月試營運，工程團隊在注重工程品質下加速進程，監造單位也辦理相關工程抽查作業，確保結構強度及施工安全，未來結合園區周邊景觀及自行車動線，將展現台中花園城市之美。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP