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中市龍舟賽首登場 林佳龍為龍舟開光點睛

發稿時間：2018/06/02 14:29

最新更新：2018/06/02 14:52

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台中市政府首次舉辦水上龍舟錦標賽，2日起在台中花博3大展區之一的豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉行，市長林佳龍到場為龍舟開光點睛。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月2日台中市政府首次舉辦水上龍舟錦標賽，2日起在台中花博3大展區之一的豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉行，市長林佳龍到場為龍舟開光點睛。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市政府主辦的龍舟錦標賽今天在花博豐原園區軟埤仔溪登場，市長林佳龍為龍舟開光點睛後致詞表示，配合花博，台中首次舉辦龍舟賽，希望打造軟埤仔溪成鑽石級的水與綠公園。

端午節即將到來，市府首次舉辦水上龍舟錦標賽，今、明兩天在台中花博3大展區之一的豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉行，分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」等賽事。

林佳龍到場主持龍舟開光點睛儀式，並親自擔任龍舟鼓手，帶領選手啟航，祈求比賽一切順利，盼選手創下佳績。

林佳龍表示，台中首次舉辦龍舟賽特別選在花博軟埤仔溪進行，經過水利局整治後，水質相當清澈乾淨，因應花博即將登場，在溪邊種植多棵喬木，從原本800棵喬木增加到900棵喬木，並種植23萬株花卉，盼能打造成鑽石級的水與綠公園。

林佳龍指出，今年市府舉辦花博，將不只是「放煙火式」曇花一現的活動，而是要為當地留下建設，軟埤仔溪除了作為龍舟競賽用外，未來也將成為輕艇國手訓練基地，以及消防選手水域安全訓練場地，配合今年花博盛大開幕，將成為豐原水岸花都新亮點。

台中市政府運動局指出，台中花博豐原葫蘆墩園區內的軟埤仔溪，是花博3大園區中唯一有河川流經的展區，軟埤仔溪水域打造面積約1公頃的景觀湖，湖寬20至36公尺、長300多公尺，水深達3公尺，除了作為這次龍舟競賽之用，未來也將成為台中輕艇選手的練習基地；此外，景觀湖也可當作滯洪池，發揮蓄洪調節功能，達到防汛效益。（編輯：施燕飛）1070602

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