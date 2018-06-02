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阿勃勒及大花紫薇盛開 中市民眾驚豔

發稿時間：2018/06/02 14:50

最新更新：2018/06/02 15:53

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最近台中市的街道很繽紛，有「黃金雨」之稱的阿勃勒正值花期，一串串金黃色的小花掛在枝頭，伴隨微風搖曳，十分吸睛。圖為南區興大園道盛開的阿勃勒。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月2日最近台中市的街道很繽紛，有「黃金雨」之稱的阿勃勒正值花期，一串串金黃色的小花掛在枝頭，伴隨微風搖曳，十分吸睛。圖為南區興大園道盛開的阿勃勒。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）最近台中市的街道很繽紛，讓民眾驚豔，有「黃金雨」之稱的阿勃勒及滿樹豔麗的大花紫薇，都正值花期、綻放嬌顏，台中市建設局今天表示，賞花民眾要把握花期，。

阿勃勒與大花紫薇都是台中市常見的景觀樹木，建設局表示，阿勃勒在南屯、北屯、西區及南區較多，大花紫薇則分布於環中路四段、台灣大道光明路橋、新建國市場周邊。

建設局長黃玉霖指出，阿勃勒花期於每年5月到6月前後，一串串金黃色的小花掛在枝頭，伴隨微風搖曳，因此有「黃金雨」美名；大花紫薇花期則於每年6月至8月前後，美豔的紫色花朵引人注目，特別的是還會「變妝」，早上花瓣初開的時候是鮮紫色，中午變成玫瑰紅色，到了傍晚轉變為紫色。

阿勃勒散布於南屯區龍富路一段（與環中路三段平行）、西區梅川園道（民權路至自立街）、南區興大園道，以及北屯區旱溪東西路；大花紫薇則散布在環中路四段、台灣大道光明路橋周邊，以及新建國市場周邊。

黃玉霖表示，為營造台中花園城市意象，市府積極維護市容，讓公園及道路景觀都有美麗花景，歡迎民眾把握花期踴躍欣賞。（編輯：施燕飛）1070602

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