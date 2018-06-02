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鹿港南分圳加蓋阻異味 同時有助紓解交通

發稿時間：2018/06/02 14:51

最新更新：2018/06/02 15:54

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鹿港鎮公所向水利會購地為鹿港南分圳加蓋闢路，2日上午舉行動工典禮，新闢道路完工後可銜接五福街到中正路、民權路段，有助紓解鹿港鎮交通，附近居民也不會聞到排水溝散發的氣味。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年6月2日鹿港鎮公所向水利會購地為鹿港南分圳加蓋闢路，2日上午舉行動工典禮，新闢道路完工後可銜接五福街到中正路、民權路段，有助紓解鹿港鎮交通，附近居民也不會聞到排水溝散發的氣味。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年6月2日

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣鹿港鎮南分圳流經人口稠密區部分渠段未加蓋，居民多年反映期盼加蓋，縣府與鎮公所合作，今天舉行加蓋闢建道路動工典禮，完工後將解決溝圳異味，也有助紓解市區交通。

改善社區環境及紓解交通堵塞，鹿港鎮公所向水利會購地為鹿港南分圳加蓋闢路，上午舉行動工典禮，彰化縣長魏明谷到場主持並表示，新闢道路完工後可銜接五福街到中正路、民權路段，有助紓解鹿港鎮交通，附近居民也不會聞到排水溝散發的氣味。

魏明谷說，南分圳貫穿鹿港街道，但部分溝圳未加蓋，居民期盼全面加蓋闢建道路，如今動工的是南分圳完成市區最後一段加蓋闢路工程，經費約新台幣2500萬元。縣政府與鎮公所各分擔一半，完工後等於新增一條道路，有助推動鹿港國家歷史風景區的觀光及交通，後續配合福興污水下水道工程，將有效提升居民生活品質及鹿港整體發展。

鹿港鎮長黃振彥指出，鎮公所之前常接獲南分圳附近居民反映未加蓋散發臭味，經縣府、公所、代表會奔走協調，南分圳加蓋闢路工程順利動工。完工後，鹿港不再有衛生不佳的地方，附近居民也樂見其成。尤其鹿港正推動成為國家歷史風景區，若溝圳傳出異味，對鹿港形象也有不好影響。

黃振彥說，南分圳排水全長3441公尺，自鹿港鎮廖厝里沿市區匯入顏厝排水，是鹿港主要區域排水，流經人口密集區長度約1200公尺，10年前進行疏濬整治後改善淹水，部分渠段已完成加蓋，但仍有170多公尺未施作；如今解決經費與土地所有權問題，預計年底前可完成南分圳在市區最後一段加蓋工程。（編輯：陳政偉/施燕飛）1070602

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