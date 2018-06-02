/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

宜縣擬撤銷龍潭泳池建物所有權 救國團盼勿侵權

發稿時間：2018/06/02 15:49

最新更新：2018/06/02 15:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者余曉涵台北2日電）繼土地所有權後，救國團今天指出，宜蘭縣政府想以「錯誤登記」等理由撤銷龍潭游泳池建物所有權登記及使用執照。呼籲儘速回歸法治，切勿擅自侵害人民財產權。

宜蘭縣代理縣長陳金德日前指出，宜蘭縣龍潭游泳池土地當初是縣有，過去因登記錯誤，登記為中國青年救國團所有，於是將13筆土地所有權變更為縣有，引發救國團不滿。

救國團今天發出新聞稿再控訴宜蘭縣政府，又想撤銷救國團龍潭游泳池建物所有權。

救國團指出，日前收到由宜蘭地政事務所、宜蘭縣政府寄發的公函，內容表示對救國團的建物所有權登記以及建物使用執照，欲以「瑕疵疏失」、「錯誤登記」、「救國團提供不正確資料」為由撤銷建物所有權登記及使用執照，要救國團陳述意見。

救國團表示，根據「土地登記規則」第144條關於塗銷登記規定，依最高行政法院判決意旨，僅限於不涉及私權爭執，或登記證明文件經主管機關認定係屬偽造，或純屬登記機關疏失而錯誤登記的情形。

救國團強調，任何登記權利法律關係的私權爭執者，都不得由地政機關逕為判斷得否塗銷。

救國團也認為，宜蘭縣政府發出公文是坦承過去變更宜蘭縣土地是錯誤行為。救國團也呼籲儘速回歸法治，切勿擅自侵害人民財產權。（編輯：李錫璋）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP