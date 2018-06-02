宜縣擬撤銷龍潭泳池建物所有權 救國團盼勿侵權

（中央社記者余曉涵台北2日電）繼土地所有權後，救國團今天指出，宜蘭縣政府想以「錯誤登記」等理由撤銷龍潭游泳池建物所有權登記及使用執照。呼籲儘速回歸法治，切勿擅自侵害人民財產權。



宜蘭縣代理縣長陳金德日前指出，宜蘭縣龍潭游泳池土地當初是縣有，過去因登記錯誤，登記為中國青年救國團所有，於是將13筆土地所有權變更為縣有，引發救國團不滿。



救國團今天發出新聞稿再控訴宜蘭縣政府，又想撤銷救國團龍潭游泳池建物所有權。



救國團指出，日前收到由宜蘭地政事務所、宜蘭縣政府寄發的公函，內容表示對救國團的建物所有權登記以及建物使用執照，欲以「瑕疵疏失」、「錯誤登記」、「救國團提供不正確資料」為由撤銷建物所有權登記及使用執照，要救國團陳述意見。



救國團表示，根據「土地登記規則」第144條關於塗銷登記規定，依最高行政法院判決意旨，僅限於不涉及私權爭執，或登記證明文件經主管機關認定係屬偽造，或純屬登記機關疏失而錯誤登記的情形。



救國團強調，任何登記權利法律關係的私權爭執者，都不得由地政機關逕為判斷得否塗銷。



救國團也認為，宜蘭縣政府發出公文是坦承過去變更宜蘭縣土地是錯誤行為。救國團也呼籲儘速回歸法治，切勿擅自侵害人民財產權。（編輯：李錫璋）1070602