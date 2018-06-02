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雲林首屆龍舟賽登場 李進勇為龍舟開光點睛

發稿時間：2018/06/02 16:03

最新更新：2018/06/02 16:03

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（中央社記者黃國芳雲林縣2日電）雲林縣首屆龍舟賽即將豋場，今天在口湖鄉（木宜）梧滯洪池畔進行龍舟點晴下水儀式，8艘龍舟由縣長李進勇等人完成祈福點睛儀式，為2018雲林龍舟競賽揭開序幕。

8艘競賽龍舟扇形排列氣勢不凡，現場由禮生引導，縣長李進勇、雲林縣議長沈宗隆、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人共同擔任點睛官，為龍舟開光點睛，祈求航行平安順利。

李進勇表示，首屆龍舟競賽特別訂製8艘台灣自製的競技龍舟，材質有別於傳統伐木造船，是以玻璃纖維所打造的船身，整艘龍舟重量較輕，速度也較快，對於初次參與競賽的選手，大大提升操控性與參與感。

雲林首屆龍舟冠軍獎盃更是吸睛，為完美呈現雲林第一次龍舟競賽，特以「槳」為「獎」，「槳」盃採純手工原木打造，依原槳等比例縮小製作，希望讓得獎者留下難忘回憶。

8艘龍舟開光點睛下水後，將開始提供各參賽隊伍進行訓練與熟悉場地，6月16、17日將有116支隊伍同場競技，爭取6月18日決賽門票，為期3天賽程精彩可期。

18日端午節當天除了有盛大的開幕活動，還邀請許多表演團隊演出，競賽期間搭配的活動，包括16日口湖鄉公所舉辦健行活動、17日舉辦寫生比賽，端午節當天準備慶端午闖關活動，現場有豐富獎品與紀念品、香包DIY製作、趣味立蛋、美食體驗活動等。（編輯：施燕飛）1070602

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