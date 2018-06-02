北市還債逾500億 柯文哲：各縣市財政紀律差

台北市政府2日在洲美碼頭舉辦「水岸台北2018端午嘉年華」點睛祭江大典，台北市長柯文哲（前中）登船參與祭江儀式，祈求端午節龍舟比賽平安順利。中央社記者裴禛攝 107年6月2日

（中央社記者陳妍君台北2日電）台北市長柯文哲昨天在臉書上宣布，上任後北市還債約新台幣520億元，正式脫離千億債務俱樂部，獲網友肯定。柯文哲今天說，這只是顯示過去整個台灣各縣市政府財政紀律很差。



柯文哲昨天在臉書貼文說，他剛上任時，接下1468億元債務，過了3年半，還了差不多520億元，讓債務減到948億元。這篇貼文獲得30萬8000多名網友按讚肯定，還有網友要柯文哲參選2020年總統。



柯文哲下午出席「洲美端午龍舟季」龍舟點睛暨祭江大典時受訪，對網友要他「選總統」的呼聲，柯文哲說，也不是只有還債就可以選總統，「其實中華民國、台灣的總統不好當，坦白講」。



柯文哲表示，他3年半內能還債520億元，只是顯示過去整個台灣各縣市政府財政紀律很差。他說：「包括消耗預算的習慣，還有追加預算的習慣，坦白講，整個台灣政府的財政紀律要徹底檢討。」



對於部分議員認為北市還債成果得益於統籌分配款較多，國民黨台北市長參選人丁守中則指，這是前市長郝龍斌留下的積蓄，柯文哲反擊說：「所有他們講的問題，以前也持續存在，為什麼以前都沒有（還這麼多債）？」



柯文哲表示，關於議員提出的問題，北市財政局之後會逐條提出回覆。（編輯：梁君棣）1070602



