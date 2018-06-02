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花蓮土黏人讓遊子返家 近千人嗨玩泥巴

發稿時間：2018/06/02 16:49

最新更新：2018/06/02 16:59

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第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林登場，大小朋友在泥漿裡搶瓠瓜、拔河、滑壘、飛撲，現場熱鬧滾滾，無論是參賽者或是圍觀民眾，都不時開懷大笑。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林登場，大小朋友在泥漿裡搶瓠瓜、拔河、滑壘、飛撲，現場熱鬧滾滾，無論是參賽者或是圍觀民眾，都不時開懷大笑。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）「不讓孩子的雙腳踩進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉。」社區阿嬤的一句話，讓花蓮鳳林連辦5年泥巴運動會，今年吸引近千人參加，就因土黏人，在外孩子們都紛紛回家了。

花蓮鳳林鎮北林三村「找到田泥巴運動會」今年舉辦第5屆，主辦的北林三村社區發展協會理事長李美玲告訴中央社記者說，5年前社區一位阿嬤的一句「要讓孩子踩進泥土裡，他們才會想要回故鄉」，催生了這個活動；現在孩子們每年因為這場賽事，都紛紛「回家了」。

下午近千人聚集在鳳林鎮北林社區的一分水田，大小朋友在泥漿裡搶瓠瓜、拔河，滑壘、飛撲，一個踉蹌少不了仆泥吃土，無論是參賽者或是看熱鬧的群眾，都開懷大笑、回味無窮。

參賽的有花蓮北林國小、鳳林國中、東華大學的學生，還有來自中國大陸、澳門的學生，立委蕭美琴也和地方民代組隊參加。

澳門大學呂志和書院從2015年開始，年年參加，帶隊導師鄭揚宜說，今年組成12人鐵馬隊，提前來到台灣，花8天環島騎行約800公里，昨天下午抵達鳳林就為參加今天的活動。

李美玲說，澳門大學的學生，為什麼每一年都像候鳥般飛來鳳林參與、來淌泥巴呢？也許是花蓮的人情味，也或許是泥巴的黏稠度，更可能是這種溫柔又踏實的接觸，喚起每個人心中對於什麼是故鄉的追問。

澳門大學大四學生莫司雅說，她是香港人，這種與土地緊密連結的經驗，在香港、澳門都無法體會，因為都是人口密集的城市，到處都是水泥建築和高樓大廈，能夠到花蓮參加泥巴運動會，是絕無僅有的體驗機會。

比賽最後主辦單位頒發的獎盃，每年都發揮無限創意，去年用鍋子作成獎盃，今年用花盆漆上金色漆，讓可放泥土種花的獎盃，成為名符其實的「吃土獎盃」。（編輯：陳政偉/孫承武）1070602

第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林登場，大小朋友在泥漿中玩起各式遊戲，弄得一身泥濘反而更開心，現場熱鬧滾滾。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林登場，大小朋友在泥漿中玩起各式遊戲，弄得一身泥濘反而更開心，現場熱鬧滾滾。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日
第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林登場，大小朋友踩入田中泥地，開心互動也親近故鄉大地。活動發想人之一的李美玲說，這裡的土會黏人，讓在外的孩子們都回家了。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林登場，大小朋友踩入田中泥地，開心互動也親近故鄉大地。活動發想人之一的李美玲說，這裡的土會黏人，讓在外的孩子們都回家了。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日
第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林舉行，民進黨籍立委蕭美琴（前中）也和地方民代組隊參加，踏入泥水中與民眾開心拔河競賽。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日第5屆找到田國際泥巴運動會2日在花蓮鳳林舉行，民進黨籍立委蕭美琴（前中）也和地方民代組隊參加，踏入泥水中與民眾開心拔河競賽。中央社記者李先鳳攝　107年6月2日
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