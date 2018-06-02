咕咕霍夫無預警關門 中市府將保障員工權益

台中市知名連鎖烘焙坊咕咕霍夫傳出無預警關門，位於漢口路的創始店2日已清空展示架，但店內仍有人員留守。中央社記者郝雪卿攝 107年6月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市知名連鎖烘焙坊咕咕霍夫驚傳無預警關門，台中市勞工局今天表示，將會了解業者是否拖欠薪資及依規定發放資遣費，協助員工爭取應有的權益。



咕咕霍夫在台中市創立已有20年，陸續開設6家分店，傳出無預警關門後，包括青海店及大墩店今天都是大門緊閉沒有營業。



至於位於漢口路的創始店，記者到場時，發現展示架上都已清空，但店內有人員留守，並向記者表示，因為原本受僱的麵包師傅不忍創始店關門，讓多年累積下來的名聲就此沒了，決定自行頂下來，擇日重新開張營業。



對於業者無預警關門，勞工局指出，由於業者無預警關門，影響員工權益，將會了解業者是否有積欠員工薪資及是否依照規定給付員工資遣費，以協助員工爭取應有的權益。



此外，市府指出，消費者手上如有咕咕霍夫的禮券，也可提出申訴，由消保官協助爭取退費及賠償等。（編輯：施燕飛）1070602





在台中市創立20年的知名連鎖烘焙坊咕咕霍夫驚傳無預警關門，漢口路上的創始店內展示架2日已清空，但仍有人員留守。中央社記者郝雪卿攝 107年6月2日