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客家之友會成立 侯友宜走音硬頸變重鹹

發稿時間：2018/06/02 17:41

最新更新：2018/06/02 18:05

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國民黨新北市長參選人侯友宜客家之友會2日成立，侯友宜（後立者）以客家話向現場鄉親問候，說到客家的「硬頸」精神時，一度說成台語的「重鹹」，讓台下哈哈大笑。（侯辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年6月2日國民黨新北市長參選人侯友宜客家之友會2日成立，侯友宜（後立者）以客家話向現場鄉親問候，說到客家的「硬頸」精神時，一度說成台語的「重鹹」，讓台下哈哈大笑。（侯辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年6月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）國民黨新北市長參選人侯友宜客家之友會今天成立，侯友宜以客家話問候時，自己都覺得好笑。他承諾會好好經營客家鄉親，說到客家的「硬頸」精神，卻走音成「重鹹」，全場笑翻。

客家之友會中午在新莊成立，侯友宜以客家話「客家鄉親，大家好」向在場的客家社團理事長問好，致詞結束時，又以客家海陸腔、客家四縣腔的謝謝致意，但他坦承自己的客家話不靈光，自己都笑出來。

侯友宜說，在新北市副市長7年任內，市府客家事務局都不是他主管業務，客家義民節、桐花祭、全國客家日，都由凡事跑第一的市長朱立倫主持。不過，相信自己慢慢學客家話，一定可以精進。將來如當選一定會參加客家鄉親活動，熱愛客家文化。

他並說，就讀警察大學時曾瞭解苗栗客家同學的客家話，宣布參選時，也參拜武聖廟、媽祖廟、客家的三山國王廣福宮。

侯友宜不時以「重情重義」、「硬頸」等客家話，強調客家人的不服輸精神，也是他當警察時的精神，不過，在說「硬頸」時，一度說成台語的「重鹹」，讓台下哈哈大笑。

侯友宜說，客家鄉親樸實精神是他學習的對象，飛躍的新北市是建構堆疊在前任的基礎，如同「三環三線」的捷運建設一樣，八里、五股、泰山的輕軌建設，沒有人比他更瞭解，因此一棒接一棒才會更好。檢討別人沒有意義，應要展望未來。

現場客家鄉親提議，多協助客家人建構交流的空間與聚會所，讓祖孫可以交流傳承客家話，吸引更多年輕人參與客家事務等。侯友宜承諾，未來當選後一定會好好經營。

侯友宜上午參加「淡聲音樂節」受訪時，媒體記者問他最近講台語機會變多，是否刻意強調本土。侯友宜表示，講台語是他從小到大的習慣，開會或公共場合也講國語，彼此交叉使用，去南部當然多講台語。

侯友宜說，有時在北部也會講台語，這是習慣，不分什麼樣的語言，都是自己的文化。（編輯：梁君棣）1070602

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