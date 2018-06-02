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高雄直驅鵝鑾鼻 小六生120公里單騎

發稿時間：2018/06/02 18:54

最新更新：2018/06/02 19:08

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2018國小單車畢業典禮集結高屏地區多所國小應屆畢業生，2日從高雄市出發，挑戰日騎120公里，朝台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔邁進，做為給自己的難忘畢業禮物。（民族國小校長張宏仁提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日2018國小單車畢業典禮集結高屏地區多所國小應屆畢業生，2日從高雄市出發，挑戰日騎120公里，朝台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔邁進，做為給自己的難忘畢業禮物。（民族國小校長張宏仁提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）用自行車挑戰日騎120公里的紀錄，279名高屏6年級學生，今天從高雄市出發，用堅實的體力展現他們的毅力，做為給自己最值得紀念的畢業禮物。

來自高雄、屏東19所國小，279名國小畢業班學生，早上8時從高雄市政府出發，教育局長范巽綠到場為小朋友加油打氣，鼓勵每個人都超越自我，挑戰人生，克服萬難在終點鵝鑾鼻燈塔為人生留下美麗的記憶。

高雄市東光國小李杰霖告訴中央社記者，選擇日騎120公里挑戰體能，也是一種突破。他說，計劃這趟單騎每天自主鍛鍊半小時，過程中最辛苦的是高溫酷熱的天氣。

體能耐力不輸男生，民族國小夏凡甯說，有媽媽的鼓勵和支持，同學的陪伴，她挑戰極限的單騎之旅更有信心，也很有榮譽感。

自行車車隊分組從高市府出發，經雙園大橋，一路往國境之南的鵝鑾鼻燈塔前進，學生頂著烈豔、汗水淋漓的朝夢想的終點前進。

民族國小校長張宏仁一路陪伴，他表示，酷熱的天氣是最大的考驗，沿路上有小朋友摔車，也有人不耐酷暑抽筋，所幸醫療後勤協助，小朋友克服障礙，繼續朝夢想的終點前進，精神可嘉；順利完成這趟單車畢業典禮者，都可獲頒單車畢業證書。（編輯：梁君棣）1070602

來自高屏地區的279名國小畢業班學生挑戰120公里單騎，2日騎自行車從高雄市出發，往屏東鵝鑾鼻前進，希望為自己留下最值得紀念的畢業禮物。（民族國小校長張宏仁提供）中央社記者王淑芬傳真　107年6月2日來自高屏地區的279名國小畢業班學生挑戰120公里單騎，2日騎自行車從高雄市出發，往屏東鵝鑾鼻前進，希望為自己留下最值得紀念的畢業禮物。（民族國小校長張宏仁提供）中央社記者王淑芬傳真　107年6月2日
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