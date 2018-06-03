/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 許淑淨統一發票傅達仁颱風
>rss

為圓發明夢 54歲蔡財崑續進修獲市長獎

發稿時間：2018/06/03 11:21

最新更新：2018/06/03 13:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
54歲的蔡財崑（右2）是重度身障者，為圓「發明夢」，退休後選擇重返高職，3年學業成績第一名，3日從台北市長柯文哲（左2）手中接下市長獎。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月3日54歲的蔡財崑（右2）是重度身障者，為圓「發明夢」，退休後選擇重返高職，3年學業成績第一名，3日從台北市長柯文哲（左2）手中接下市長獎。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）活到老，學到老。54歲的蔡財崑是重度身障者，為圓「發明夢」，退休後選擇重返高職，3年學業成績第一名，畢業後將赴台北科技大學持續進修，盼向身障發明家劉大潭看齊，今天獲頒市長獎。

台北市各級學校106學年度畢業生市長獎頒獎典禮今天在大安高工舉行，大學、公私立高職及特殊學校、公私立高中獲獎者有1490位。

蔡財崑在頒獎前接受媒體訪問時表示，由於早年大環境對身障者不友善，加上學校也沒有無障礙空間，所以他國中畢業後學習鐘錶相關技藝，在鐘錶領域從事40年，成為一名資深技師。

蔡財崑原本自行開店，退休後獲名錶公司聘用協助專案，當專案告一段落，雖有其他公司找他，但他想念書的心情非常強烈，所以拒絕。

在大安高工進修部電子科就讀期間，蔡財崑學業成績都拿第一名，甚至繁星錄取台北科技大學能源與冷凍空調工程系。

蔡財崑笑說，發明夢一直在他心中，他想向劉大潭看齊，並結合自己所學做些對社會有貢獻的事情，「上北科大是上天給我的使命」。

蔡財崑高職選擇電子科，大學選擇能源與冷凍空調工程系，媒體好奇，兩者關聯似乎不大。蔡財崑說，「未來是能源為取向，電子、電池等東西都是，要做發明的話，工科都能接受」。

而對於蔡財崑持續求學，妻子、4個子女全都支持，妻子說，市長獎是先生應得的，她全面支持繼續進修，而且先生同時還帶動家中讀書風氣，「很棒」。

57歲的陸美珠同樣獲頒市長獎，她就讀私立南華高級中學職業進修學校時尚造型科，雖須定期洗腎，她仍風雨無阻，珍惜到校上課機會，陸美珠笑說，她是班上的「筆記本老師」，負責記錄課堂重點，有趣的是，快接近考試時，班上同學會叫她「美珠姊」，有時則會叫她「阿姨」或「阿嬤」。

陸美珠小學畢業後，就到服飾公司擔任學徒，她說，「以前都是口傳心授，學理、色彩不太懂」，為了弄懂色彩學，陸美珠決定持續進修，畢業後會到華夏大學化妝品應用系就讀，完成自己的夢想。（編輯：張銘坤）1070603

57歲的陸美珠就讀私立南華高級中學職業進修學校時尚造型科，雖要定期洗腎，仍風雨無阻，珍惜到校上課機會，3日獲頒市長獎。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月3日57歲的陸美珠就讀私立南華高級中學職業進修學校時尚造型科，雖要定期洗腎，仍風雨無阻，珍惜到校上課機會，3日獲頒市長獎。（台北市教育局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年6月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP