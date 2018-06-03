中醫退休轉務農 種出優質有機蔬菜

（中央社記者楊思瑞台南3日電）原本是中醫師的有機農場負責人黃博元，因為感到食安問題嚴重，慢性病患者增加，退休後回到台南市佳里區務農。經過多年努力，成功種出優質有機蔬菜，並希望改變傳統用藥觀念。



黃博元今天受訪時表示，以前在高雄市開設中醫診所執業，對食安問題與慢性病患的增加特別有感；加上看見許多農田大量噴灑農藥及使用化學肥料，就有想對務農做些改變的念頭。



他說，經過多年努力，成立有機農場，目前規模約1公頃，採用網室配合定時定量的滴灌栽培。滴灌栽培除能使設施內給水平均無死角，葉菜類成長與品質較均一，賣相也較佳，且能達到節水目的。



黃博元表示，農場內現有24棟簡易塑膠布網室，輪作配合休耕及分批栽培。除了讓土地休息、永續利用外，還可減少設施內病蟲危害問題。最重要的是，可以調配人力負擔，讓農場達到全年都能穩定生產及供貨。



他說，許多葉菜類栽培戶都認為種植葉菜很辛苦，需要耗費許多人力。但利用網室配合輪作與滴灌栽培，讓他負擔減輕許多。



黃博元指出，農場也歡迎有心投入有機生產的農友參觀，希望透過經驗分享，提高農友加入有機蔬菜生產行列的動機，支持有機友善耕作。



行政院農委會農糧署南區分署長姚志旺表示，立法院日前已通過「有機農業促進法」，未來將提高有機農業預算，透過各項補助來減輕農友轉型有機耕作的負擔。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070603