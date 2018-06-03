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新北海洋月 放流萬尾幼鯛並標記保育

發稿時間：2018/06/03 13:11

最新更新：2018/06/03 13:11

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府配合海洋月活動今明兩天展開一萬尾鰭鯛與黑鯛亞成魚放流活動，特別的是為落實保育及了解放流成果，其中百尾幼鯛做標記，希望捕撈到標記鯛魚的人能回報紀錄。

新北市政府農業局表示，市府配合世界海洋日擴大於6月辦理新北海洋月系列活動，今明兩天在瑞芳與貢寮保育區舉辦放流活動，6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具活動，6月27日號召漁船出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。

今天放流活動是由副市長李四川主持，他表示，放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚共一萬尾，體型長約10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強。

李四川表示，新北海洋月活動主要讓民眾了解海洋環境休戚與共，瑞芳保育區擁有豐富的海洋資源與壯麗的海岸景緻，是當地居民的寶庫，希望藉5區系列活動串聯大眾一同保育新北漁業與生態資源，實踐永續海洋理念。

農業局表示，為了解放流魚苗後來會游到那裡及是否有順利長大等問題，特別在今天放流的100尾魚苗上別上了T字型的識別證，呼籲若有人發現受標記黃鰭鯛或黑鯛魚體，請記下發現的時間、地點、大小並拍下照片，通報研究團隊，以追蹤後續生存與適應的情況。

農業局表示，民眾可以選擇撥打電話(市話：02-24622192分機5050、手機：0984351212)或是利用社群網路(LINE ID: 0984351212、臉書粉絲專頁：協尋與通報標識放流魚類https://www.facebook.com/fish5858/)回報。（編輯：張銘坤）1070603

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