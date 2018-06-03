澎湖水庫水枯見魚屍 打撈驗水質

澎湖馬公興仁水庫發生大量吳郭魚等淡水魚死亡，漂聚在水庫岸際，自來水公司與澎湖環保局3日派員進行打撈與水質檢測。中央社 107年6月3日

（中央社澎湖縣3日電）澎湖久旱不雨，水庫儲水都幾見底，馬公興仁等水庫傳出有大量的吳郭魚等淡水魚死亡，漂聚在水庫岸際，自來水公司與澎湖環保局今天立即派員行打撈與進行水質檢測。



澎湖馬公興仁水庫今天傳出有大量的吳郭魚等淡水魚死亡，隨著風勢漂流至岸際，由於天氣酷熱，魚屍漂浮水面與岸際，除了惡氣四溢，也影響到水質，水庫間也有不少鷺鷥、燕鷗與高蹺(行鳥)等候鳥棲息飛行與覓食。



自來水公司澎湖營運所表示，水公司平時每天都有專人在巡視水庫，今天獲報水庫有死魚漂浮，馬上僱請人員在大熱天下沿著水庫四周岸際進行清理打撈，以避免水質產生惡臭。



澎湖環保局副局長許佳珮也率員進行水質檢測，初步研判可能因澎湖久旱不雨，水庫儲水僅剩呆水位，疑因儲水優氧化導致魚群死亡，同樣也進行水庫水質採樣，以作進一步檢測。



澎湖今年持續乾旱不雨，供水吃緊，進入第一階段的限水，現有的成功、東衛與興仁等3座地面水庫，水庫的儲水都已剩下庫底周邊的呆水位儲水，約僅剩10萬餘噸左右，目前已無法抽取至淨水廠處理。（編輯：陳清芳）1070603





湖馬公興仁水庫3日發生大量吳郭魚等淡水魚死亡，隨著風勢漂流至岸際，除了惡氣四溢，也影響到水質。中央社 107年6月3日