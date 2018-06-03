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時力嘉義辦公室開幕 黃國昌推薦議員參選人

發稿時間：2018/06/03 14:16

最新更新：2018/06/03 14:16

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）時代力量嘉義辦公室今天舉行開幕茶會，時力主席、立委黃國昌親自出席，他除了推薦市議員參選人張志翔外，並籲請與時代力量有相同理想與信念的年輕人站出來。

時代力量嘉義辦公室上午在嘉義市文化路十七街舉行開幕茶會，黃國昌、時力嘉義主委、導演柯一正以及時力立委洪慈庸、時力嘉義市東區市議員參選人張志翔都到場，另外嘉義市議員王美惠、蔡文旭、戴寧及莊豐安也到場致意。

黃國昌在會中推薦這次在嘉義市提名的東區市議員參選人張志翔，他說，張志翔與時力擁有相同的理想與改革信念，且背後有一群對嘉義市政治未來發展有理念的年輕人支持，代表年輕改革的力量。

黃國昌指出，時代力量於2016年大選在嘉義市不分區政黨票拿下9000多票，表現亮眼，在眾多支持者期盼下，今天成立時代力量嘉義辦公室，目標是推動地方政治透明化。

柯一正表示，自己是嘉義人，嘉義需要新氣象，希望政治是不爭吵、不鬥爭，做對的事，在嘉義成立辦公室，就是開放一個園地，讓有改變想法的年輕人一同參與。

柯一正指出，時力是一個小黨，嘉義市提名張志翔參選市議員，今天特地到場鼓勵，參選人要有信念、肯堅持、有誠意，就是最大本錢，一定會得到選民的支持。

七年級生的張志翔原是職業軍人，退伍後做過保全、量販店員，對年輕人的經濟困境，感同身受。他說，年輕人對政治的共同信念就是乾淨、透明，且讓人民向上提升，因此，希望志同道合年輕人，一起努力改變政治環境。（編輯：吳協昌）1070603

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