新竹葉伊恬沉著冷靜 獲選少年桌球國手

新竹市東園國小四年級學生葉伊恬靠著對桌球的興趣與努力屢創佳績，今年更獲選少年桌球國手，成為竹市最年輕獲選少年國手的小球員。（東園國小外聘桌球教練楊慶昱提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年6月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市東園國小四年級學生葉伊恬，曾只是在桌球館角落幫忙撿球的小女生，靠著對桌球的興趣與努力屢創佳績，今年更獲選少年桌球國手，成為竹市最年輕獲選少年國手的小球員。



東園國小外聘桌球教練楊慶昱受訪表示，葉伊恬在國小一年級時，幾乎每天都會陪著哥哥到球館練球，但由於個子還小，無法跟著年紀較大的學童一起練習，只能在球館角落幫忙撿球，但就這樣慢慢撿出對桌球的興趣，二年級時正式加入學校桌球隊，開始投入學習。



教練蔡奇縉則說，葉伊恬在面對年紀較大、身材較高的對手也不畏懼，總能用穩定扎實的「正手拉球」技壓對手，加上個性沉著冷靜，比數落後時也不會慌張，能及時調整步伐，追回比分。



目前就讀建華國中二年級蔡昀恩，在3年前、就讀東園國小五年級時獲選少年國手，如今被葉伊恬打破學姊的紀錄，葉伊恬靦腆的說：「學姊是我的偶像與榜樣，我要跟她一樣厲害，出國比賽」。



葉伊恬的父親說，葉伊恬進入球隊後，平均每天要花5個小時練球，曾獲全國自由盃、國語日報盃、JOOLA盃等全國大賽冠軍，如今又以第6名之姿獲選少年國手，家人都此為傲，但也時常鼓勵她「未來還有更多強勁對手與挑戰等著她」，也期許能持續保持熱情，努力不放棄。（編輯：方沛清）1070603