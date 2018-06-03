/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 許淑淨統一發票傅達仁颱風
>rss

看好苦茶油市場 林一州18歲創業拚第一桶金

發稿時間：2018/06/03 18:03

最新更新：2018/06/03 18:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
文化大學園藝系大三生林一州出身花蓮，有感近年食安問題嚴重，18歲起投入自創苦茶油品牌，挑選高品質茶籽自行榨油，目前雖然產量不多，卻深受消費者好評、供不應求。中央社記者李先鳳攝 107年6月3日文化大學園藝系大三生林一州出身花蓮，有感近年食安問題嚴重，18歲起投入自創苦茶油品牌，挑選高品質茶籽自行榨油，目前雖然產量不多，卻深受消費者好評、供不應求。中央社記者李先鳳攝 107年6月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）劣油風暴喚起民眾對食用油品質注意，花蓮年輕人林一州看好此市場，18歲時就投入生產苦茶油，還上課成為國際認證品油師，希望搶攻苦茶油「綠金」市場，拚賺人生第一桶金。

苦茶油又稱茶油，是油茶樹或山茶樹的種籽經壓榨而得。有「東方橄欖油」之稱的苦茶油，營養價值和售價均屬高檔。農糧署東區分署表示，花蓮縣油茶樹種植面積218公頃，居全台第二位，其中卓溪鄉種植面積約占6成5。

林一州目前是文化大學園藝系大三學生，因為從小胃不好，父母以苦茶油照顧胃。2年前有感於食安問題嚴重，自創苦茶油品牌，挑選高品質茶籽自己榨油。

林一州說，大一時透過教授引介，提前到茶改場實習，學習苦茶油種苗挑選、種植技術。後來在父母資助下，購買苦茶油加工機具，開始榨油。榨油時必須忍受高溫，一次6小時操作榨油機器，榨出約50瓶250毫升的油品。

榨油過程是影響油品等級因素之一，林一州日前特別花昂貴的學費學習品油，獲國際油品專家協會認證品油師，學會從氣味、顏色等瞭解每一批榨出油品的優缺點，再力求改善。

因為不斷修正榨油技巧，加上嚴格選果，林一州生產的苦茶油晶瑩剔透，目前雖然產量不多，卻深受消費者好評而供不應求。

18歲就開始創業，林一州說：「自己還年輕，即使失敗也沒關係。」他每週不辭辛苦往返台北學校和花蓮製油，努力賺取人生第一桶金。

林一州說，今年在家人資助下買下花蓮卓溪鄉的油茶樹園，園內有20年老欉300株，休假日和父親一起去施肥、剪枝，希望從種植油茶樹開始，量產有益健康的油品，嘉惠更多人。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070603

文化大學園藝系大三生林一州有感近年食安問題嚴重，18歲起投入自創苦茶油品牌，挑選高品質茶籽，利用休假期間回鄉榨油，如今已成功累積穩定客源。中央社記者李先鳳攝　107年6月3日文化大學園藝系大三生林一州有感近年食安問題嚴重，18歲起投入自創苦茶油品牌，挑選高品質茶籽，利用休假期間回鄉榨油，如今已成功累積穩定客源。中央社記者李先鳳攝　107年6月3日
劣油風暴喚起民眾關切食用油品質，花蓮出身的年輕人林一州（中）看好市場，投入生產苦茶油，更積極學習取得國際品油專家協會認證品油師證照。（林一州提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月3日劣油風暴喚起民眾關切食用油品質，花蓮出身的年輕人林一州（中）看好市場，投入生產苦茶油，更積極學習取得國際品油專家協會認證品油師證照。（林一州提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP