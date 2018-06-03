高市鼓勵認識多元文化 辦新住民返鄉攝培計畫

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高市府新聞局開辦兩梯次「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」，市府新聞局長張家興也鼓勵學員多認識台灣文化的多元性，也盼學員將家鄉的文化介紹給台灣。



市府新聞局開辦「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」，為了讓學員熟悉影像敘述技巧，今天加辦「蔡一峰影視座談會」邀學員到紀錄片導演蔡一峰位於黃埔新村的工作室參訪，並欣賞微電影「有你真好」講述移工從初赴他鄉形單影隻到融入台灣社會、建立起在地連結的心路歷程。



特別的是蔡一峰的工作室設在黃埔新村；黃埔新村原來是二戰時期日軍為南進政策屯駐軍隊所興建的宿舍，戰後成了播遷來台眷戶的住處，近年眷戶搬離，文化局開放民眾提案申請入住或設工作室。



許多學員首次參訪眷村，對舊式日式建築充滿好奇。



申請「以住代護」成了眷村新居民，蔡一峰在此接待「看家計畫」新住民學員，讓舊眷村與新移民間再擦出不一樣的火花。



張家興出席座談會並頒發結業證書給「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」學員，鼓勵學員認識台灣文化的多元性。他說，台灣隨著新住民人口增加，新住民的家鄉文化也為台灣社會增添新的風貌底蘊，並展現新的文化力量。



他鼓勵學員趁著返鄉探親的機會，拍攝家鄉風情，用影像介紹家鄉文化，讓更多人對並存在台灣土地上的多元文化有更深層的認識。（編輯：李亨山）1070603