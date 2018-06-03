國中小裝冷氣 高市盼中央訂統一政策

（中央社記者王淑芬高雄3日電）台北市中小學研議全面裝冷氣，高雄市教育局估計，若跟進裝設冷氣，含電力改善約需新台幣33億元，且電費高昂，盼中央訂統一政策，優先進行電力改善或提供高效能風扇。



高雄市教育局今天發布新聞稿指出，估計全市國中小全面裝設冷氣，含電力改善工程共需約33億元，每年所需電費逾1億5000萬元，經費龐大。



教育局說，普通教室裝設冷氣非屬教育部頒定國民中小學設備標準範圍，所以高雄市無編列冷氣設備經費與維護、汰換維修費用；再者，高昂的支出也非地方政府一己之力能負擔。



教育局表示，高雄市建請中央制定統一政策，除補助「公立國民中小學辦理校舍防水隔熱計畫」，可先著手進行「國中小電力改善工程」，也可補助節能高效率風扇、提升屋頂及牆面隔熱效能等措施，再考量特殊場域冷氣裝設。



教育局說，高雄市國中小有1萬3021間教室，有1995間教室裝設冷氣；普通教室裝設冷氣比率9.6%、專科教室裝設19%、電腦教室92%。



教育局科長楊智雄告訴中央社記者，設置冷氣主要因素是學校位於航空站、工業區或集會場所等特殊情形，免於噪音或空污影響。



教育局表示，市府已儘量在現有法規及預算額度內協助學校於教室加裝電扇及窗簾以改善通風，提升環境品質；學校若有特殊需求，如特教班等，仍可依必要性設置空調設備。



教育局說，目前持續向學校宣導，藉斜屋頂或多樣化綠能措施可申請「永續校園計畫」經費，鼓勵校園植樹、植草減少揚塵等。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070603