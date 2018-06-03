集集消防隊新廳舍啟用 出勤更便利快速

南投縣政府消防局第三大隊集集消防分隊新廳舍3日啟用，南投縣長林明溱（前右6）等人出席啟用典禮，盼新廳舍提供消防人員更舒適執勤環境。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年6月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）為提升救災救護能量，南投縣集集消防分隊新廳舍今天啟用，位於鎮內主幹道，出勤更便利快速，寬廣空間也讓消防人員較舒適。



南投縣政府消防局集集消防分隊舊廳舍狹小老舊，牆壁處處壁癌，也歷經九二一地震，建築物部分受損，分隊大門也與車庫出口面臨狹窄街道。由於集集鎮觀光人數很多，為提升救災救護能量，縣府在民生路新建廳舍，經3年多廠商招標與施工興建，車輛與人員日前陸續進駐，今天舉行正式啟用典禮。



南投縣長林明溱、南投縣消防局長林聰吉、多名縣議員出席典禮，開場由消防人員演練高樓層垂降，展現平日精訓成果，還有國小學童帶來戰鼓與音樂演出，現場充滿喜氣與熱鬧氣氛。



林明溱致詞說，為提高消防人員福利待遇，縣政府日前宣布，明年起調高外勤消防員超勤津貼，超勤加班費從新台幣1萬2000元，調高為1萬3500元；今年與明年也將提撥2000萬元預算，採購更新消防衣、帽、鞋、手套等人員裝備器材，逐年改善消防員福利與裝備。



林聰吉說，為守護集集鎮民及往來信義鄉、玉山地區遊客生命與財產安全，集集分隊在民生路原國有土地新建聽舍，3層樓總樓地板面積約362坪，增加消防救災車輛及裝備器材停放空間，也提供消防人員更舒適執勤環境。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070603