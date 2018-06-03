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蘇貞昌自許體育人 未來要讓全民動起來

發稿時間：2018/06/03 20:59

最新更新：2018/06/03 20:59

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（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天持續走訪行程，他自許是體育人，並笑說「我是橄欖球校隊，這頭髮就是撞到掉光」，未來若當選市長將發展體育，讓全民動起來。

蘇貞昌今天參加新北市社會力體育界茶會時表示，台北縣長任內不僅蓋新莊體育館，還向當時體委會爭取經費為新莊棒球場興建外野看台，推動學校特色教育、ABC培養選手計畫等，讓新北市的體育蓬勃發展。

蘇貞昌表示，「我是橄欖球校隊，這頭髮就是撞到掉光」，因為自己始終是個體育人，運動就要讓了解運動的人來做，要讓「正港」愛運動的人來做，才能真正做的好。未來若當市長，不僅要升級原本就已打下的基礎，未來更要讓全民動起來。

蘇貞昌傍晚到新莊出席市政說明會時，他以處理A7合宜宅的污水問題表示，新北巿府花了兩年解決不了的事情，他用24天解決，還給市民頭家有品質的生活，他將在9日舉辦活動，親自再向大家報告經過，「讓能做的人來做，對新北市比較好」。

有關任台北縣長時的縣庫問題，蘇貞昌表示，當年是投資，為新北做了那麼多建設，包括頭前重劃區、林口新市鎮及三峽台北大學城等，這些原來長草的地方，都因為都市更新而有了高樓大廈，不但有土地買賣增值稅，還不停地每年都有地價稅、房屋稅做新北市政府的收入。

他也針對自行車道建設的問題表示，新北的腳踏車道是從他當年就開始建，不但建得很好，還可以從十三行博物館騎到鶯歌陶瓷博物館，可以從漁人碼頭騎到新店碧潭，光是二重疏洪道就有20公里。（編輯：方沛清）1070603

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