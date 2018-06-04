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萬安演習／北部地區今天下午1時30分實施 違者最高罰15萬元

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蘇巧慧：蘇貞昌未接觸柯文哲 不對鄰居指指點點

發稿時間：2018/06/04 10:05

最新更新：2018/06/04 10:05

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（中央社記者蘇龍麒台北4日電）民進黨立委蘇巧慧今天表示，自從父親蘇貞昌參選新北市長後，與台北市長柯文哲團隊沒有任何接觸，對於台北市長選戰，「不對鄰居指指點點」，要與鄰居合作。

媒體報導有親柯人士說「柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了。」民進黨台北市議員顏聖冠後來議會總質詢中問柯文哲為何這樣說，柯文哲表示這是私底下聊天，並說蘇貞昌還是很厲害啦，私底下講的都不算。

民進黨立委蘇巧慧、王定宇上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪。

蘇巧慧說，從蘇貞昌參選新北長以來，與柯文哲團隊沒有任何接觸，只有四年前柯文哲要參選台北市長前，有向蘇貞昌請益，柯文哲擔任台北市長時，有一兩次機會遇到。

她說，蘇貞昌的態度始終一樣，要參選的是新北市長，台北市是鄰居，「不對鄰居指指點點、說三道四」，要與鄰居合作。

蘇巧慧說，不管今年年底選戰有什麼結果，柯文哲已經寫下政壇傳奇的一頁，因為媒體每天要花很多版面討論他要與誰合作，是史無前例。

王定宇說，柯文哲評蘇貞昌的選情，形式上不厚道，明知是在對媒體講，用的名字卻是親柯人士，為什麼要私底下放話，習慣性用暗箭傷人是不好的事情。他說，這些放話看得出柯文哲對自己選情的擔憂。

對於前副總統呂秀蓮要與民進黨ByeBye，王定宇說，這是感情上的重大事件，總統兼民進黨主席蔡英文慰留是對的，不過也很少人聽到基層民眾討論這件事情。

蘇巧慧說，基層對於呂秀蓮的問題真的沒有太多討論，但她希望呂秀蓮能繼續在民進黨這個團隊中。她說，民進黨這個團隊中，任何成員想離開，都要去了解原因，但盡可能希望留在民進黨的隊伍中。（編輯：林沂鋒）1070604

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