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烏山頭水庫缺水 遊湖小艇暫停駛

發稿時間：2018/06/04 11:54

最新更新：2018/06/04 13:42

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台南地區水情吃緊，烏山頭水庫蓄水率4日僅剩約6%，原本提供遊湖服務的太陽能遊艇已暫時停駛，將待水庫水位回升後再評估復駛時機。中央社記者楊思瑞攝　107年6月4日台南地區水情吃緊，烏山頭水庫蓄水率4日僅剩約6%，原本提供遊湖服務的太陽能遊艇已暫時停駛，將待水庫水位回升後再評估復駛時機。中央社記者楊思瑞攝　107年6月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南地區水情吃緊，已進入第一階限水措施。烏山頭水庫蓄水率今天僅剩約6%，原本提供遊湖服務的太陽能遊艇已暫時停駛，將等到水庫水位回升到一定水準後再復駛。

嘉南農田水利會以委外方式經營太陽能遊艇遊湖服務，路線分為往東南方向的「夢之湖」、及往東北方向的「東膏吶坑」水域。每趟行程來回約6.5公里，搭配業者在船上提供的導覽解說，一直是造訪烏山頭水庫遊客喜愛的行程之一。

業者指出，因水庫水位持續下降，上週就已對外公告，遊艇將從今天起暫時全面停駛。但其實昨天就因航道水位可能太低，恐有擱淺危機，沒有提供服務。現在只能期望天降甘霖，待水庫水位回升後再評估復駛時機，也請遊客見諒。

據經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，烏山頭水庫今天的蓄水量約521萬立方公尺，蓄水率約6.66%。相連通的曾文水庫蓄水量約1528萬立方公尺，蓄水率約3.37%。供應民生用水為主的南化水庫，蓄水量約2023萬立方公尺，蓄水率約21.66%。（編輯：劉政權）1070604

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