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台中軟埤仔溪獨木舟 開放民眾登船體驗

發稿時間：2018/06/04 12:12

最新更新：2018/06/04 12:12

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市豐原區軟埤仔溪在舉辦龍舟競賽後，今、明兩天除舉辦輕艇水球及輕艇競速競賽，台中市運動局表示，現場同時舉辦獨木舟體驗，預計各開放200名民眾現場報名登船體驗。

台中市首度在豐原軟埤仔溪舉行龍舟賽競技，吸引近千名市民參與，除了龍舟競賽外，運動局今、明兩天延續舉辦「輕艇水球」及「輕艇競速」等競賽活動，並結合運動i台灣計畫，連續兩天上午都舉辦「獨木舟體驗」，預計各開放200名民眾登船體驗，採現場自由報名並領取號碼牌登船。

為迎接花博，運動局指出，市府在軟埤仔溪水域打造面積約1公頃的景觀湖，湖寬20至36公尺、長300多公尺，水深可達3公尺，除了作為這次龍舟競賽之用，未來也將作為台中輕艇選手的練習基地；此外，景觀湖也可當作滯洪池，發揮蓄洪調節功能，達到防汛效益。

運動局長王慶堂表示，為延續龍舟賽事熱潮，市府接著舉辦「獨木舟體驗」活動，利用較為簡易的獨木舟讓民眾能夠共同參與，在下水前都有教練指導正確穿著救生衣、登船步驟、使用划槳及划船行進方式及後退及划船過程中的溺水自救等，讓民眾除了在炎炎夏日來此體驗獨木舟外，更可了解水域自救的方式。

運動局指出，今天除了有獨木舟體驗活動，下午還有「輕艇水球競賽」，將籃球、輕艇、水球結合成為水上競技運動，在國內大多在室內游泳池辦理，比賽方式為每隊派出8名隊員出賽，其中5名為上場球員，另外3名在替換區等待；上場前都需穿著救生衣、帶有面罩的頭盔及防水蓋，以維護選手於競賽中的安全；每場比賽中，入球數最多的為勝方。(編輯:孫承武)1070604

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