善用女性柔軟態度 呂華苑宣布參選澎湖縣長

（中央社記者韋可琦、卞金峰台北3日電）出身澎湖、經營大東山珠寶的女企業家呂華苑今天在台北宣布參選澎湖縣長，她以政治素人身分參選縣長，更是目前6位表態參選人中唯一女性，將用平常心對待，盼用女性柔軟態度管理澎湖。



呂華苑今天在台北公司宣布參選澎湖縣長，以「澎湖珍珠、美麗海灣、東山再起」為競選口號。



呂華苑是澎湖縣湖西鄉龍門村人，民國48年出生於澎湖縣馬公市，4歲隨父母親在澎湖蒔裡海邊曬魚乾，6到7歲隨父母在馬公魚市場賣魚。



媒體詢問參選記者會選在台北舉辦而不是在澎湖的考量，呂華苑表示，昨天在臉書成立參選後援會，也有直播，接著會把影片上傳到YouTube，也希望澎湖傳媒不打烊。



曾在美國生活10年，呂華苑認為自己有語言優勢，能將國外資源與澎湖做連結。對於素人參選縣長，也是6位參選人中的唯一女性，呂華苑說，自己平常心對待，太有信心就會壓力大，因為在人生中扮演過許多角色，她也到過美國，任何挑戰也不怕，會善用女性的柔軟態度及母親的愛管理澎湖。



呂華苑說，政見會聚焦在教育、觀光、醫療等面向，由於先生是醫生，自己在醫療衛生上也有涉獵；學理上也在美國「十年磨一劍」，後來因家族企業而回到台灣。



呂華苑是大東山珠寶集團創辦人呂清水的女兒，多年來一直扮演家族事業對外發言人角色，2016年5月擔任大東山珊瑚寶石公司董事長，並規劃社會公益志業，帶動在地多元就業方案。



年底澎湖縣長角逐，目前除了現任民進黨籍的縣長陳光復尋求連任外，還有國民黨提名前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、以無黨籍身分參選的前澎湖科大主秘吳政隆與企業界陳大松等人都有意參選。（編輯：卞金峰)1070604