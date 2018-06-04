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苗栗縣文狀元競賽 84寫作高手獲獎

發稿時間：2018/06/04 16:57

最新更新：2018/06/04 16:57

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣107年文狀元選拔競賽揭曉，國中小4組狀元、榜眼、探花、進士、秀才共84人獲獎，縣長徐耀昌今天頒獎表揚他們，期勉帶動縣內學子多元閱讀，提升思考及未來競爭力。

苗栗縣政府為提升國中小學生閱讀學習及創作能力，連續6年舉辦文狀元選拔競賽，採引導式命題寫作，由縣府推薦國中小各10冊優良圖書，讓學生利用課餘閱讀，並邀請專家學者為每一冊圖書命題，比賽現場隨機抽題，依命題內容限時90分鐘現場寫作。

今年文狀元選拔經各校初選，有國小5、6年級300人，國中7、8年級322人，總共622人進入複賽，經評閱結果成績揭曉，今天在縣府國際會議廳，由縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻頒獎表揚。

5到8年級4名「狀元」分別是建國國小陳聖鈞、文華國小葉滋薰、頭份國中潘雨凡、君毅中學林禹辰，每人獲頒獎金新台幣5千元及獎牌一面鼓勵；另選出榜眼8人、探花12人、進士20人、秀才40人，每人獲頒4千元至1千元不等的獎金及獎牌鼓勵。

徐耀昌指出，文狀元選拔賽增進苗栗學子寫作力與邏輯思考能力，讓學生經由閱讀展現文采，期勉獲獎同學延續創作熱情，在語文領域持續發光發熱，同時帶動其他學子多元閱讀，吸收知識、拓展視野，提升未來競爭力。

評審團指出，文狀元競賽得獎作品整體水準年年提升，今年各組狀元寫作文章表現傑出，不僅論理清晰、結構層次鮮明，且用詞精準、辭彙豐富，文筆令閱卷老師驚豔。（編輯：卞金峰）1070604

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