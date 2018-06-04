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駁媒體民調落後 姚文智團隊：三強鼎立

發稿時間：2018/06/04 19:03

最新更新：2018/06/04 19:03

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（中央社記者王揚宇台北4日電）媒體最新民調顯示，台北市長選舉綠營墊底。民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊今天表示，民調內容參考就好，三強鼎立已儼然成形，棄保在此次選舉難以發酵。

依據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，今年台北市長選舉，由中國國民黨台北市長參選人丁守中、台北市長柯文哲和姚文智對抗，目前丁守中以40.2%支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2%墊底。

針對民調結果，姚文智競選團隊執行總幹事阮昭雄今天表示，此民調邏輯不通、內容參考就好；選舉到最後還有很多波民調，民進黨在提名後全黨步伐一致，包括許多市議員皆陸續在基層舉辦聯合座談，相信會有更多選民支持姚文智。

阮昭雄也說，這份民調中對於棄保的分析非常有趣，而且讓人啼笑皆非；「棄姚保柯」下，丁守中民調仍增加，這樣的陳述與邏輯完全不通，而棄保在此次選舉中難以發酵，因為這三組候選人實力相當，而且這是民進黨完全執政後，首次在首都提名，一個完全執政的執政黨，不可能讓自己的候選人孤立無援。

至於外界關心姚文智的競選團隊成員組成，阮昭雄指出，尚在洽談中，無論是立委吳思瑤，或是政委張景森等，都是口袋名單，不過張景森仍有政務在身，所以有可能由他提供相關選舉策略與方法，但若要在競選總部掛明確職務，仍需商量。

媒體詢問阮昭雄，台北農產運銷公司總經理吳音寧近期發生的事件是否影響選舉；阮昭雄答，如同姚文智所提，別再消費吳音寧，有些事情在事過境遷後，會發現其實不是那回事，應還給吳一個公道。（編輯：李亨山）1070604

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