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國中小是否裝冷氣 高市長參選人看法有別

發稿時間：2018/06/04 19:14

最新更新：2018/06/04 19:14

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（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市長參選人對於是否跟進台北市替國中小裝設冷氣，陳其邁提出智慧化綠能校園的方向，韓國瑜則說先拚經濟挹注教育，吳益政建議綠建築，璩美鳳說要設法裝冷氣。

高雄市教育產業工會提出「5點教育訴求簽署書」，民進黨市長參選人陳其邁在今年初簽署，國民黨市長參選人韓國瑜今天拜訪高雄市教育產業工會並簽署認同。

「5點教育簽署書」內容有優先保障小校永續發展、落實行政減量或停辦非必要的評鑑、國中至少每6班增置教師一人、落實學校均質化及提升學生受教品質、依法辦理校長遴選等。

教育產業工會理事長鄭穎聰盼未來的市長從教育扎根，體認教育才是城市發展的基石。

台北市研議裝設國中及小學冷氣，高雄市是否要跟進受到關注。

韓國瑜說，上任後會全面拚經濟，有了財源才能投資教育，也會尋求校友協助解決。

陳其邁提出智慧化綠能校園的主張，要大量綠化植栽並規劃屋頂太陽能電板，藉以發電流動水降溫等。鄰近國營事業或工業區受噪音及空污影響的學校，建議國營單位專案補助，並審酌各校環境，分期編列預算解決冷氣增設需求。

無黨籍高雄市長參選人吳益政表示，有遠見和環境意識的市長會朝氣候變遷與地方財政方向思考，從根本解決問題，現在正是嘗試校園綠建築的好時機。

宣布要參選高雄市長的璩美鳳說，高雄市濕熱，應該要設法裝設冷氣，以免影響學生學習。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070604

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