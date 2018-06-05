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新北拆違建 拆除隊長馮兆麟獲模範公務員

發稿時間：2018/06/05 10:58

最新更新：2018/06/05 10:58

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市政府今天表揚績優及模範公務員，比較引人注意的是近年來大拆違建，較易得罪人的拆除大隊長馮兆麟獲表揚。未來還將指派馮代表新北市角逐中央的全國模範公務員。

新北市長朱立倫今天於市政會議中頒獎表揚107年模範公務人員15人及106年績優人員30人。市府人事處指出，模範及績優人員都是經過市府嚴謹的評選程序，才從眾多優秀同仁中遴選。

其中最受矚目的是拆除大隊大隊長馮兆麟，工務局表示，馮是以公益與民眾福祉執行拆除違建的決心，不但有效遏止新違建的產生，推動「新北美樂地」計畫，活化利用遭違建佔用土地。

以工務局的統計，馮兆麟積極任事，在任內成立多項專案，陸續拆除大型鐵皮屋、天空之城、垂直增建多層套房出租及強力拆除影響公共安全及色情、聚賭等重大違建拆除專案。

其中最受各界肯定的是，馮兆麟推動「點亮-新北美樂地」專案小組，收回高達10公頃左右遭違法占用的公有土地問題，再由各機關做簡易綠化或道路拓寬、道路瓶頸打通及開闢公園等，目前已開闢及規劃施工的共有16處公園綠地，回饋全體市民，市府特別指派馮兆麟代表新北市角逐行政院舉辦的全國模範公務員競賽。

工務局長朱惕之強調，公務員不但要「有守」更要「有為」主動積極創新， 拆除大隊已經不再拘泥於違建拆除，而是如何藉由違建拆除讓城市更美、更進步，新北市政府拆隊大隊做到了，值得各單位借鏡。（編輯：張銘坤）1070605

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