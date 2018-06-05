/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16WWDC孫安佐漢光演習
>rss

傘兵秦良丰病況穩定 秦父：謝謝大家加油

發稿時間：2018/06/05 11:31

最新更新：2018/06/05 12:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，目前生命跡象穩定，秦良丰的父親秦天人（圖）5日表示，秦良丰的狀況都有在進展，謝謝很多不認識的朋友都來幫他加油打氣。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月5日陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，目前生命跡象穩定，秦良丰的父親秦天人（圖）5日表示，秦良丰的狀況都有在進展，謝謝很多不認識的朋友都來幫他加油打氣。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，送醫救治，目前生命跡象穩定，秦良丰的父親秦天人今天表示，秦良丰的狀況都有在進展，謝謝很多不認識的朋友都來幫他加油打氣。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止(OHCA)被救回，經連日救治病情趨於穩定。

秦良丰的父親秦天人今天到醫院加護病房探視後，接受媒體訪問表示，秦良丰的狀況都有在進步，但做父母親的比較急，希望他一睜開眼就可以爬起來，今天的狀況，因為他的腳踝有骨頭裂痕，由骨科進行修補手術，呼吸治療師也說呼吸訓練有比昨天進步。

秦天人說，現在常摸孩子的臉、貼得很近，就像對待小嬰兒一樣，現在要從頭帶他，就像以前小時候帶他走路、騎腳踏車，現在陪在秦良丰旁邊，告訴兒子會陪伴挺過去，妹妹也常放他喜愛的周杰倫、楊丞琳的音樂給他打氣。

日前秦天人曾在臉書（Facebook）發文透露，秦良丰用嘴型說話希望爸媽抱，秦天人說：「秦良丰要我們抱他，其實我們都知道他很想回家，但就盡量安慰他，現在有病要慢慢治好，有給他加油鼓勵，希望他堅持下去，我在旁邊看到很激動，但都壓抑在心裡，怕影響他的情緒，很謝謝很多不認識的朋友，都來醫院幫他加油打氣。」(編輯:孫承武)1070605

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP