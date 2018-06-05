蘇貞昌：拜託呂秀蓮多包容 讓民進黨好

（中央社記者王鴻國新北5日電）前副總統呂秀蓮日前向民主進步黨說Bye Bye等言論引矚目，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天說，由衷希望大家多尊敬呂秀蓮、多和她溝通；也拜託呂多包容民進黨，讓民進黨好。



蘇貞昌上午接受輔仁大學「輔大之聲」的訪問，他在活動後受訪表示，很高興今天有機會接受學生邀請對話，年輕人的很多想法給予很多啟發，彼此互相學習。



媒體詢及對手一直把蘇定位為「老縣長」，蘇貞昌說，不在意也不怕老，重要的是自己有沒有為新北做事的能力。而且「抓漏就要老師傅」，像新北市現在問題多多，正需要一個有經驗的老師傅。



談到呂秀蓮，蘇貞昌表示，呂是很難得的大前輩、大人才，也很了不起。早年她在為女權奔走呼告，真的實在是佩服；她這一路走來，無論是在政治上、思想上，在很多方面實在令人敬佩。



蘇貞昌說，呂秀蓮的肺腑之言，有時候大家沒有感覺到重要性或是還聽不懂。不過，大家要尊重呂並多多聽她的話，能好好想想。



他強調，黨是大家的集合，難免意見態度各方面會有雜音，希望呂放輕鬆一點。由衷希望大家多尊敬呂秀蓮並多和她溝通；也拜託呂秀蓮多給民進黨一些包容，讓民進黨好，能夠更接近她的期待。(編輯:孫承武) 1070605