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教室裝冷氣 林佳龍：加速推動

發稿時間：2018/06/05 12:06

最新更新：2018/06/05 12:46

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台中市長林佳龍5日表示，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形。中央社記者郝雪卿攝 107年6月5日台中市長林佳龍5日表示，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形。中央社記者郝雪卿攝 107年6月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）天氣炎熱，學生在沒有空調的教室上課可能影響學習效果，台中市長林佳龍今天表示，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形。

天氣太熱，高國中小校舍裝設冷氣最近引發討論，林佳龍上午在市府受訪指出，台中市政府近3年多來已爭取到8年新台幣50億元計畫，逐步改建老舊校舍及跑道等設施。

在空調部分，林佳龍表示，市府兩年前為高海拔的平等國小、梨山國中裝設暖氣，今年還補助才改隸市立的台中啟聰、啟明兩所特教學校裝設冷氣。因應夏日氣溫飆高，台中市將全面為校舍裝設冷氣空調設備，也盼中央政策上予以支持，弭平學生受教品質的城鄉差距。

林佳龍指出，台中市政府積極改善校園教學環境，除規劃8年50億元預算，並爭取教育部3年180億元專案計畫經費，持續改善老舊危險校舍。面對夏日高溫難耐，台中市目前高國中小教室裝設冷氣比率約15%，其中高中裝設冷氣近100%，未裝設冷氣的教室以中小學最多，初估約1萬1000間教室。

為提高受教品質，林佳龍說，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形；至於冷氣設備、裝設及用電等費用，會進一步爭取及籌措財源，台中市的財政能力比較可以負擔，但要考慮其他縣市，希望中央有全國一致性的政策，讓中小學教室都有冷氣設備。(編輯:孫承武)1070605

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