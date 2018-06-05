繽紛城市 阿勃勒黃金雨閃耀高雄

春夏之際，高雄有不少街道掛滿金黃色的燈籠，整排的阿勃勒行道樹熱情奔放地綻放，吸引路人佇足拍照，以文化中心周邊最燦爛。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）粲粲黃金雨灑落高雄市區，文化中心周邊街景如詩如畫，令人驚豔。高市府工務局「城市色彩計畫」，以植栽色彩配置妝點市容，行道樹依季節變化有粉紫黃紅等不同色調，非常美麗。



春夏之際，高雄有不少街道掛滿金黃色的燈籠，整排的阿勃勒行道樹熱情奔放的綻放，美如詩畫的景致，吸引不少路人佇足拍照，以文化中心周邊最璀璨耀眼，美不勝收。



高雄市的阿勃勒在南京路、和平路、光華路、林德街一帶最燦爛，串串金黃花序與艷陽藍天輝映得讓城市都活起來，元氣滿滿、生趣盎然。



高雄市政府推動「城市色彩計畫」，多年來持續以植栽色彩配置與妝點高雄。市府工務局養護工程處長吳瑞川今天告訴中央社記者，冬末初春有紅花風鈴木、洋紅風鈴木；4、5月間有黃色印度紫檀、嬌豔紫紅的大花紫薇，天氣漸熱有黃色風鈴木、阿勃勒；6月天有火紅的鳳凰花，入秋後有台灣欒樹等。



養工處說，民國101年起推動「一年十萬、十年百萬植樹計畫」至107年3月止，累計種植73萬株喬木，累計減碳逾5萬噸。（編輯：梁君棣）1070605