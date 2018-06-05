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節水體驗車巡迴學校社區 民眾體驗省水撇步

發稿時間：2018/06/05 13:57

最新更新：2018/06/05 15:09

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台北市長柯文哲5日上午出席「家戶節水到府服務」記者會，會中化身「水電工阿哲」，戴上帽子、腰間掛上工具，教大家如何透過檢視水表、裝設省水龍頭等小方法，達到節水效果。中央社記者梁珮綺攝　107年6月5日台北市長柯文哲5日上午出席「家戶節水到府服務」記者會，會中化身「水電工阿哲」，戴上帽子、腰間掛上工具，教大家如何透過檢視水表、裝設省水龍頭等小方法，達到節水效果。中央社記者梁珮綺攝　107年6月5日

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市自來水處自推動「家戶節水到府服務」措施後，截至今年5月底，年節省水量為61.3萬噸，今年將啟動節水體驗車巡迴學校、社區，讓民眾體驗從水表到馬桶查漏等省水小撇步。

台北市自來水處台北市長柯文哲上午出席記者會，會中也化身「水電工阿哲」，戴上帽子、腰間掛上工具，教大家如何透過檢視水表、裝設省水龍頭等小方法，達到節水效果。

柯文哲致詞時說，每5個馬桶中，有1個會漏水，如果民眾發現水費變多，可以先從馬桶檢查起；此外，可裝設省水龍頭，以及將洗臉用的水用來沖馬桶、屋頂收集的雨水可澆花，都可節省水資源。

他說，上午主持市政會議時，聽到翡翠水庫相關報告，蓄水率已降到52%，「這算是低的，但跟台灣其他水庫比起來算好了，石門水庫是30%，曾文水庫更低，只剩4.3%」，尤其今年3至5月是30年來雨量最少的，若再不下雨，用水真的有危險，籲請民眾節約用水。

北水處資料顯示，家戶節水到府服務從2016年7月推出以來，截至今年5月底，共服務1萬1329戶，查到馬桶漏水2200件、其他設施漏水1174件，年節省水量61.3萬噸，相當於幫助每戶每年節省新台幣552元。

北水處指出，將推出節水體驗車巡迴學校、社區，讓學生與民眾體驗從水表到馬桶查漏、調整水龍頭量、用洗澡洗手回收水沖馬桶、使用省水蓮蓬頭與省水洗衣機、認識省水標章等。（編輯：梁君棣）1070605

台北市自來水處今年將啟動節水體驗車巡迴學校、社區，讓民眾體驗從水表到馬桶查漏等省水小撇步。台北市長柯文哲（左）5日也化身「水電工阿哲」出席記者會，教大家節水撇步。中央社記者梁珮綺攝　107年6月5日台北市自來水處今年將啟動節水體驗車巡迴學校、社區，讓民眾體驗從水表到馬桶查漏等省水小撇步。台北市長柯文哲（左）5日也化身「水電工阿哲」出席記者會，教大家節水撇步。中央社記者梁珮綺攝　107年6月5日
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