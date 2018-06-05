擁抱海洋 花東兩地同時淨灘

響應即將到來的「世界海洋日」，海巡署東部分署5日發起在花蓮、台東2處海岸同步淨灘，吸引大批民眾響應參與，共同維護美麗東海岸環境。（海巡署東部分署提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年6月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）響應「世界海洋日」即將到來，海巡署東部分署發動花蓮、台東兩地今天同時淨灘，3公里海灘撿拾約1.5噸左右垃圾。



6月8日「世界海洋日」即將到來，海洋委員會海巡署東部分署今天同時在花蓮新城鄉康樂海灘，及台東海濱公園，將近3公里長的海灘同步淨灘。



東部分署動員社團、機關、學校約400人前往台東海濱公園淨灘，從上午9時至11時，大家頂著太陽和海面吹來的熱風，撿拾1.3頓的垃圾。



另外，在花蓮部分，東部分署第12岸巡隊也動員近百人，清出的人工廢棄物，以寶特瓶、保麗龍、塑膠碎片、枯樹枝及廢棄漁網等為大宗約200公斤。艷陽高照下不分男女老幼執手淨灘，使家園潔淨、清幽、美麗。



東部地區分署署長胡忠安表示，海洋環境資源保護，也是海巡的重點工作之一。希望透過淨灘活動，讓參與的民眾在欣賞沿岸美麗風景的同時也可以帶走大量的垃圾，恢復海岸原本的樣貌，並期盼能拋磚引玉，呼籲大家到海邊遊玩，不僅帶走自己的垃圾，也發揮舉手之勞撿起岸際上的垃圾。（編輯:孫承武）1070605



