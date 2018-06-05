采盟免稅店攜手紙風車 前進校園戲劇反毒

采盟免稅商店贊助紙風車文教基金會，在桃園市會稽國中演出反毒劇「拯救浮士德」，將法令與知識融入劇情中，除善盡企業責任，也希望打造學子正確反毒觀念。（采盟免稅商店提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年6月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）為加強學子正確反毒觀念，采盟免稅商店贊助紙風車文教基金會，在桃園市會稽國中演出反毒劇「拯救浮士德」，將法令與知識融入劇情中，表達反毒拒毒重要，更善盡企業社會責任。



采盟免稅商店董事長古素琴今天受訪表示，青少年是人生最重要的階段，每一個選擇都會影響未來的人生道路。為建立學子的正確觀念，同時善盡企業社會責任，采盟公司昨天贊助紙風車文教基金會，在桃園市會稽國中演出反毒劇「拯救浮士德」。



古素琴表示，「拯救浮士德」是以著名文學為發想，透過詼諧逗趣的表現手法及年輕人的語言，以戲劇演出讓學子們瞭解，吸毒就像與魔果交易自身的靈魂一般，讓青少年更了解毒品的可怕，以及做出正確選擇的重要性。



紙風車文教基金會在101年11月發起「紙風車青少年反毒戲劇工程」，以「青少年反毒」為主軸，透過戲劇傳遞「向毒品說不」的觀念。



古素琴指出，這與采盟公司推動藝術文化，贊助舉辦各項教育活動不謀而合，公司也會持續結合藝文展演形式，善盡企業責任也為社會付出一份心力。（編輯：卞金峰）1070605